Neuer Fluch der Karibik-Film mit Star der Stunde? Nach neuem Gerücht brauchen wir Johnny Depp endgültig nicht mehr

Kommt Fluch der Karibik 6 mit Johnny Depp oder ein Reboot mit Margot Robbie? Die jüngsten Gerüchte zur Piraten-Reihe bringen einen völlig neuen Star ins Gespräch.

Seit Jahren warten wir auf ein konkretes Update zur Zukunft der Fluch der Karibik-Reihe. In den vergangenen Monaten gab es die unterschiedlichsten Aussagen darüber, ob Johnny Depp als Captain Jack Sparrow auf die große Leinwand zurückkehrt, ganz zu schweigen von einem Ableger mit Barbie-Star Margot Robbie in der Hauptrolle.

Das neuste Gerücht kommt weder auf Depp noch Robbie zu sprechen. Stattdessen wird ein ganz anderer Name mit der beliebten Disney-Marke in Verbindung gebracht: Ayo Edebiri könnte sich bald in ein wildes Fantasy-Abenteuer auf Hoher See stürzen und frischen Wind in die Segel der eingeschlafenen Piraten-Reihe bringen.

Komplett neuer Fluch der Karibik-Film: The Bear-Star Ayo Edebiri im Gespräch für Fantasy-Blockbuster von Disney

Das Edebiri-Gerücht kommt von dem in der Regel verlässlichen Scooper Daniel Richtmann (via CBR ), ist jedoch von offizieller Seite nicht bestätigt. Generell sieht es so aus, als befindet sich bei Fluch der Karibik einiges in Bewegung. Ayo Edebiris Casting ergibt aber durchaus Sinn. Immerhin ist sie einer der Stars der Stunde in Hollywood.

Hulu/Disney Ayo Edebiri in The Bear

Allein letztes Jahr war sie mit fünf (!) Filme zu sehen, von der Mockumentary Theater Camp über die Highschool-Komödie Bottoms bis zum düsteren Amerika-Märchen The Sweet East. Dazu kommen Sprechrollen in den gefeierten Animationsfilmen Spider-Man: Across the Spider-Verse und Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Ihre bisher eindrucksvollste Rolle spielte sie in der Drama-Serie The Bear, die hierzulande bei Disney+ veröffentlicht wird. Seit zwei Staffeln stellt sie sich dem Küchenwahnsinn eines kleinen Chicagoer Restaurants, das von Woche zu Woche ums Überleben kämpft. Seitdem wartet Hollywood gespannt, was Edebiri als Nächstes macht.

Bisher tauchte sie vor allem als Nebendarstellerin auf. Im Fluch der Karibik-Kosmos könnte sie sich als Hauptdarstellerin ihres ersten eigenen Blockbusters beweisen. Offenbar wird sie für eine Rolle namens Anne in Betracht gezogen, die sich mit einer jungen Piraten-Truppe auf die Suche nach einem versteckten Schatz begibt.

Spielt Ayo Edebiri in Fluch der Karibik 6 die Hauptrolle? Und was ist eigentlich aus dem Margot Robbie-Film geworden?

Unklar ist, um welches Pirates-Projekt es sich genau handelt. Bumblebee-Autorin Christina Hodson hatte vor einiger Zeit ein Drehbuch zu dem Margot Robbie-Film geschrieben. The Last of Us-Schöpfer Craig Mazin arbeitete mit Fluch der Karibik-Veteran Ted Elliott am Skript zu einem weiteren Film, den er als bizarr, aber fantastisch umschrieb. In Produktion befindet sich bisher keiner der Filme.

Gegenüber dem Hollywood Reporter bestätigte Jerry Bruckheimer, der Produzent der Reihe, im Dezember 2022 die Arbeit an zwei neuen Filmen:

Wir haben zwei [neue Fluch der Karibik-Drehbücher] entwickelt – das mit Margot Robbie und eines mit einer jüngeren Besetzung. Das mit Margot Robbie muss noch ein wenig überarbeitet werden. Das mit der jüngeren Besetzung ist schon sehr weit. Hoffentlich werden wir beide bekommen.

Sehr wahrscheinlich kommt Ayo Edebiri als Hauptdarstellerin für den Fluch der Karibik-Film mit der jüngeren Besetzung infrage. Bruckheimer bestätigte im selben Interview, dass für ihn der Margot Robbie-Film aber noch nicht vom Tisch ist.

