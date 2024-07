Bei Amazon Prime gibt es ab sofort einzigartige Sci-Fi – ein Zeitreisen-Spektakel für Augen, Ohren und Gehirn

Ab sofort könnt ihr bei Amazon Prime ein atemberaubendes Zeit-Experiment bestaunen, wie es kein anderer Science-Fiction-Film bisher gewagt hat.

Zeit ist wohl Christopher Nolans Lieblingsthema. Doch einer seiner Filme sticht selbst hier noch hervor und macht etwas Revolutionäres im Sci-Fi-Subgenre der Zeitreise: In Tenet wird nicht nur durch die Zeit gereist – Nolan macht noch viel mehr und schüttelt alle eure Sinne ordentlich durch.

Seit dem 17. Juli könnt ihr Tenet auf Amazon Prime Video* im Abo streamen. Hier lest ihr spoilerfrei, warum sich der geniale Zeitschleifen-Film von allen anderen abhebt.

Jetzt bei Amazon Prime: Tenet ist einzigartige Science-Fiction

Darum geht’s in Tenet: Der Handlung zu folgen, erfordert große Aufmerksamkeit. Die Hauptfigur namens Protagonist (John David Washington) soll nichts Geringeres als den Dritten Weltkrieg verhindern. In der Spezialeinheit "Tenet" erfährt er, wie es den Menschen in der Zukunft gelingen wird, die Zeit zu manipulieren. Die Zeit ist für den Protagonisten also ein Werkzeug gegen böse Mächte.

So funktioniert Zeit in Tenet: Durch die Technologie aus der Zukunft können alle möglichen Dinge in ihrem Zeitfluss umgekehrt werden. Dinge, die eigentlich schon passiert sind, können rückgängig gemacht werden. Doch nicht nur das: Sie können auch rückwärts ablaufen. Und da wird es richtig kompliziert und einzigartig: In Tenet bewegen sich Objekte in zwei Zeitrichtungen.

Zum Beispiel werden Kugeln aus der Pistole nicht nur abgefeuert, sondern auch eingesogen. In der Welt von Nolans Tenet fahren Autos vorwärts und rückwärts durch die technische Manipulation der Zeit. Während der Protagonist im Auto vorwärtsfährt, entwirrt sich ein anderes Fahrzeug aus einem tödlichen Unfall. Es fährt dann in der Zeit rückwärts:

Zur üblichen Zeitschleife kommt also noch ein Aspekt hinzu: An ein und demselben Ort können Objekte in verschiedenen Zeiten ablaufen. Mehr dazu findet ihr in unserem ausführlichen Erklär-Artikel zur Handlung und dem Ende von Tenet.

Tenet hebt sich von der Konkurrenz ab

Es gibt zahlreiche prominente Beispiele für unterhaltsame und auch verwirrende Zeitreise-Filme. Die Protagonist:innen in Und Täglich grüßt das Murmeltier, Zurück in die Zukunft oder Donnie Darko verweben sich in Netzen aus manipulierter Zeit und erfahren tiefgreifende Veränderungen ihrer Welt und sich selbst. Ein ganz tolles Beispiel ist auch Arrival von Regisseur Dennis Villeneuve. In dem revolutionären Beitrag zum Zeitschleifen-Film wird jeder Moment in der Zeit simultan gelebt und wahrgenommen.

Tenet geht aber noch einen Schritt weiter und ist das i-Tüpfelchen aller Zeit(schleifen)-Filme: In Tenet laufen vergangene, gegenwärtige und zukünftige Ereignisse nebeneinander an demselben Ort ab – und Christopher Nolan inszeniert diese Idee von Zeit entsprechend atemberaubend. Es ist die beeindruckendste Darstellung von Zeit in Filmen – ein Spektakel für Ohren, Augen und gleichermaßen euer Gehirn.

Die spektakulären Effekte haben zudem eine brachiale Soundkulisse. Habt ihr eine Heimkinoanlage, lohnt es sich vielleicht den Regler für den Bass im Auge zu behalten. Auf Amazon Prime Video könnt ihr euch seit dem 17. Juli gemeinsam mit John David Washington, Robert Pattinson und Elizabeth Debicki in der Zeit verirren.

