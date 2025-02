Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt 7 der größten Superhelden-Blockbuster überhaupt streamen: Bombastische Unterhaltung ist gesichert

Für Spider-Man-Fans mit Amazon Prime-Abo ist heute ein regelrechter Feiertag, denn fünf weitere Filme mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft werden in der Online-Videothek hochgeladen.

Es ist offenbar eine gute Zeit, um Spider-Man-Fan zu sein: Die neue Animationsserie Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft ist gerade erst bei Disney+ gestartet, Spider-Man 4 mit Tom Holland ist bereits in Arbeit – und auf Amazon Prime Video sind ab sofort viele weitere Filme mit Peter Parkers Superheldenabenteuern online.

Die beiden Amazing Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield waren bereits Teil des Prime-Abos. Hinzu kamen jetzt fünf weitere Titel aus anderen Iterationen, mit denen man einen gigantischen Spider-Man-Marathon veranstalten kann.

Spider-Man-Marathon mit X Filmen bei Amazon Prime Video

Neu im Angebot ist jetzt Sam Raimis Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire sowie zwei Filme der aktuellen Filmreihe mit Hollands Peter Parker. Insgesamt liegen nun folgende Spider-Filme bei Prime vor:

Wer danach noch Spider-Man: No Way Home (2021) sehen möchte, findet den Film nur als Leih- und Kauftitel bei Amazon. Gleiches gilt für die Animationsfilme der Spider-Verse-Reihe über Miles Morales von Sony Animation. Das ist ziemlich schade, denn es sind die von der Moviepilot-Community am besten bewerteten Filme des ganzen Franchise. No Way Home etwa wurde von 2.610 Nutzer:innen mit einer 7,4 bedacht, die Animationsfilme sind noch besser in der Gemeinschaftswertung.

Spider-Man wurde Anfang der 60er Jahre für die Marvel-Comics entwickelt und ist seitdem eine der beliebtesten Heldenfiguren der Welt. Nicht zuletzt, weil die Raimi-Trilogie zu Beginn der 2000er Jahre den Startschuss für die seit über 20 Jahren andauernde Superheldenobsession in der Mainstream-Popkultur abfeuerte. Seitdem gibt es Spider-Leute verschiedenster Geschmacksrichtung und Couleur in Comic-, Film- und Serienform. In den Live-Action-Abenteuern ist das bisher ein Nerd namens Peter Parker, der lernen muss, dass aus großer Kraft große Verantwortung folgt.

Während Regisseur Raimi gekonnt seine Horror- und Genre-Sensibilitäten einbrachte, lebte die Amazing-Reihe hauptsächlich vom Charme Andrew Garfields. Die aktuellen Filme schmiegen sich unterdessen an das üppige MCU, glänzen mit modernsten Effekten und geizen nicht mit Referenzen. Wie die Spider-Verse-Filme von Sony Animation spielen sie seit dem letzten Teil außerdem mit dem Konzept des Multiversums.