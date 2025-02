Bei Amazon Prime streamt jetzt ein moderner Western nach einer ungeheuren wahren Geschichte: Er ist ganz neu und extrem spannend

Bei Prime Video könnt ihr jetzt einen brandneuen Western-Thriller sehen, in dem Jude Law einer mörderischen Geschichte auf den Grund geht. Es lohnt sich!

Erst vor wenigen Monaten feierte er seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig und schon streamt er heimlich, still und leise im Abo bei Amazon Prime Video. Dabei hätte The Order wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Der moderne Mix aus Western, Heist-Film und Kriminalfilm ist einer der stärksten Genrefilme der letzten Festivalsaison und wartet mit einem erstklassigen Ensemble auf. Warum sich Jude Laws Trip ins amerikanische Hinterland lohnt, lest ihr hier.

The Order: In dem Thriller bei Amazon Prime jagt ein FBI-Agent eine Terroristen-Gruppe

Jude Law spielt in The Order den zerknitterten FBI-Agenten Terry Husk. Anfang der 1980er lässt er sich nach einigen aufreibenden Ermittlungen ins tiefste Idaho versetzen, um ein Büro der Behörde zu eröffnen. Statt ein paar ruhigen Arbeitstagen und Jagdtrips am Wochenende erwartet ihn jedoch eine terroristische Gefahr. Denn nur ein paar Kilometer entfernt treibt eine Gruppe von Neonazis ihr Unwesen.

Deren Anführer Bob Matthews (Nicholas Hoult aus Nosferatu) schart mit seiner bewaffneten Organisation "The Order" reihenweise junge Männer und ihre Familien um sich, die seine rassistische Ideologie teilen. Mit Raubüberfällen finanziert Matthews seine wachsende Gemeinde, die Bombenanschläge auf Synagogen und Attentate auf kritische Stimmen verübt. Schon bald nimmt auch Agent Husk die Spur auf, er ahnt jedoch nicht, zu welchen Mitteln Matthews bereit zu greifen ist.



Auch interessant:

Jetzt bei Amazon Prime: The Order basiert auf einer wahren Geschichte aus den 1980ern

Die titelgebende Organisation gab es damals tatsächlich im US-Bundesstaat Washington und auch Nicholas Hoults Figur Bob Matthews ist realen Ursprungs. Die Tatsachen der Geschichte gehen auf das Sachbuch The Silent Brotherhood von Kevin Flynn und Gary Gerhardt zurück. Regisseur Justin Kurzel (Macbeth) und Drehbuchautor Zach Baylin adaptieren die wahre Geschichte von The Order jedoch als stilsicheren Mix aus Neo-Western und Heist-Film.

Jude Laws Held ähnelt den Sheriffs vergangener Tage, die mit äußerster Besessenheit nach den bösen Buben jagen. Demgegenüber wird Nicholas Hoults Antagonist als Extremist gezeichnet, der seine gefährliche Ideologie mit Perfektionismus und Rücksichtslosigkeit zum Beruf gemacht hat. Verbrechen ist bei ihm das Leben und der Hass auf Juden und alle nicht-weißen Menschen die Luft zum Atmen. Beide begeben sich vor kargen Bergpanoramen und dunklen Wäldern auf Kollisionskurs, was die extrem abgründige Atmosphäre des Films befeuert.

The Order streamt bei Amazon Prime Video

Dass sich hier Jude Law und Nicholas Hoult, aber auch Nebendarstellende wie Tye Sheridan und Jurnee Smollett aneinander messen, trägt seines zum sehenswerten Charakter von The Order bei. Das ist kein Film, den man schnell wegguckt, sondern einer, der mit seinen Thrills und Knarren lockt, aber sich dank seines leider höchst aktuellen Themas festsetzt.

