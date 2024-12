"Bei Currywurst und Schnitzel": RTL-Chef verrät, wie Stefan Raab-Comeback wirklich abgelaufen ist

Das Comeback von Stefan Raab liegt nun schon einige Monate zurück. Doch offenbar war es für den Sender RTL gar nicht so einfach, den Entertainer für sich zu gewinnen.

Spätestens seit Stefan Raabs Boxkampf gegen Regina Halmich weiß man, dass der Entertainer wieder zurück im Fernsehen ist. Er hat eine wöchentliche Show für RTL und einige weitere Shows in der Ideenschmiede. Doch in einem Interview wurde jetzt bekannt, dass es für RTL gar nicht so einfach war, Stefan Raab für den Sender zu gewinnen.



"Ich komme auf keinen Fall zurück": RTL-Chef konnte Raab nicht überzeugen

In einem Bild-Interview verriet der CEO von RTL Deutschland, Stephan Schmitter, wie schwierig es war, Stefan Raab für ein Comeback zu begeistern. Eine der größten Herausforderungen sei es gewesen, den Entertainer überhaupt für einen Termin zu gewinnen. Man habe sich in Köln "in einem Brauhaus getroffen", so der Geschäftsführer. Schmitter erzählt, wie es zu dem Treffen kam:



Bei Currywurst und Schnitzel haben wir zum ersten Mal gesprochen, dabei viel Cola getrunken.



Doch Raab konnte das Gespräch nicht überzeugen. "Aber ich komme auf keinen Fall zurück", sagte der Entertainer am Ende. Für die RTL-Chefs war das natürlich ernüchternd und es wurde erst einmal still um Raab.

Stefan Raab durchkreuzte Urlaubspläne der RTL-Verantwortlichen

Stefan Raab meldete sich schließlich aus dem Familienurlaub im Spreewald zurück. Die RTL-Verantwortlichen wurden von Raabs Nachricht kalt erwischt, denn Schmitter stand selbst kurz vor einem längeren Urlaub in den USA und RTL-CCO Inga Leschek befand sich zur gleichen Zeit in Japan. Raab meldete sich mit folgender Nachricht:



Ruf mich bitte ganz dringend zurück. [...] Wenn ihr wissen wollt, was mir durch den Kopf geht, muss ich euch sehen.



Innerhalb von 48 Stunden kam es zu einem erneuten Treffen zwischen der RTL-Geschäftsführung und Stefan Raab. Was den Entertainer zum Umdenken bewogen hat, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass RTL für Raab einige Pläne ändern musste und viel Geld in die Hand nahm. Der Rest ist bekannt und gehört zu den größten Comebacks des Jahres.



Wo ist Stefan Raab aktuell im TV zu sehen?

Stefan Raab ist derzeit in seiner Show Du gewinnst hier nicht die Million zu sehen, die jeden Mittwoch um 20.10 Uhr exklusiv auf RTL+ veröffentlicht wird. Außerdem startet seine neue Show mit Michael “Bully” Herbig namens Raab und Bully gegen irgendson Schnulli am 21. Dezember um 20.15 Uhr auf RTL.