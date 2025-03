Selbst Günther Jauch ist überrascht: Ehemaliger Vizekanzler ist Telefonjoker bei Wer wird Millionär – und scheitert

Als Kandidat hat man bei Wer wird Millionär? die Möglichkeit, drei Personen als Telefonjoker einzusetzen. Eine Kandidatin hatte sich für eine ganz besondere Person als Joker entschieden – da staunte selbst Günther Jauch nicht schlecht.

Wer bei Wer wird Millionär? den Telefonjoker zückt, kann sich schnell einen Vorteil verschaffen, wenn man einen Experten am anderen Ende der Leitung hat. Diesmal hatte die Kandidatin einen ganz besonderen Telefonjoker: Einen ehemaligen Vizekanzler.

Jauch staunt: Telefonjoker stellt sich als Vizekanzler heraus

Am 3. März war Linda Kotzur bei Wer wird Millionär? und versuchte sich an der 16.000 Euro-Frage. Dort stieß sie aber auf Probleme. Die zu beantwortende Frage lautete: "Über 200.000 Bahamaer und knapp 5.000 Rheinland-Pfälzer leben in...". Coburg, Gotha, Oranien und Nassau waren die Antwortmöglichkeiten.

Da Linda nicht weiter wusste, setzte sie den Telefonjoker ein. Sie wollte gerade die Personen vorstellen, die sie für den Joker ausgewählt hatte, als Günther Jauch rief: "Dr. Philipp Rösler... der war mal Vizekanzler!" Und er zählte auf, was Rösler sonst noch war, nämlich Gesundheitsminister und Wirtschaftsminister.

Linda hat ihn im Flugzeug kennengelernt. Auf die Frage, was Rösler heute mache, konnte sie nicht antworten, so gut scheinen sie sich nicht zu kennen.

Philipp Rösler konnte die Frage schließlich nicht beantworten

Nach einigem Überlegen entschied sich Linda für Rösler als Telefonjoker. Doch bevor Linda die Frage stellen konnte, musste Jauch noch fragen, was aus dem ehemaligen Vizekanzler geworden ist und wo er jetzt wohnt. Rösler antwortet:

Ich lebe jetzt in Zürich und hab’ ne kleine Beratung und gucke aus der Ferne manchmal auf die deutsche Politik und bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich jetzt nicht mehr so aktiv bin.



Da brach das Gelächter los und auch Jauch konnte die Aussage nur verlegen bejahen. Die Frage konnte der ehemalige FDP-Chef aber dann auch nicht beantworten. Als Linda nachfragte, blieb es auf der anderen Leitung ruhig. Als die 30 Sekunden um waren und von Rösler keine Antwort kam, erlaubte sich Jauch noch einen spitzen Kommentar: "Ganz selten, dass einer von der FDP, wenn er was gefragt wird, erstmal nichts sagt". Das Publikum lachte wieder.

Für Linda war es mit der Frage vorerst vorbei: Sie wusste die Antwort nicht und ging lieber mit 8.000 Euro nach Hause.

So könnt ihr Wer wird Millionär? schauen

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20.15 Uhr auf RTL+. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie auf RTL+ nachholen.