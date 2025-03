Couple Challenge-Fans erheben Mobbing-Vorwürfe und prangern RTL2 an: "Ist höchst fragwürdig"

Bei der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge geht es nach nur wenigen Folgen heiß her. Fans sind von dem Verhalten der teilnehmenden Promis geschockt.

Vor wenigen Wochen startete Staffel 4 von #CoupleChallenge. Und nach nur wenigen Minuten wird klar: Es gibt ordentlich Zündstoff. Zuletzt war vor allem Sandra Sicora in den Fokus der Lästerschwestern Dilara Kruse und Julian F.M. Stoeckel geraten. Die hatte sich vor der letzten Nominierung nämlich nicht beeinflussen lassen und wählte das Pärchen, welches sie für richtig hielt. Für Julian und Dilara plus deren Anhängsel Grund genug, um sich gegen Sandra zu verschwören. In Folge 4 erreichten die Auseinandersetzungen jetzt ihren Höhepunkt.

#CoupleChallenge: Der Streit eskaliert in Folge 4 völlig

Julians Abneigung gegenüber Sandra erlangte in der aktuellen Folge seinen absoluten Höhepunkt. Bei einem Gruppenspiel musste Sandra an einem Seil über dem See hängen. Für Julian gefundenes Fressen, um sich hämisch vom Camp aus über seine Mitstreiterin zu äußern. "Hoffentlich reißt das Seil nicht", ließ er mit einem süffisanten Lachen und offensichtlich ironischen Unterton von sich. Während Roaya anmerkte, dass dann aber auch das ganze Geld verloren wäre, fügte Julian hinzu: "Aber sie [Sandra] hätten wir verloren." Sandra bekam die Bemerkungen mit und legte sich nach der Challenge mit Julian, seinem Partner Marcell und Dilara und Roaya an. Wilde Beschuldigungen flogen durchs Camp, doch das sollte noch nicht alles gewesen sein.

Bei der Nominierung holten sowohl Julian als auch Dilara noch einmal zum Rundumschlag aus – gegen Sandra. "So einen Menschen wie sie habe ich noch nie getroffen. So viel Falschheit, Bösartigkeit, Verlogenheit, Gemeinheit. Alles, was man an negativen Attributen verbindet sie in einer Person: Sandra", hielt er seine Ansprache, bevor er Sandra und Tobi seine Stimme gab. Doch auch Spielerfrau Dilara hatte mit Sandra noch ein Hühnchen zu rupfen und ging damit noch weiter als Julian:

Du hast ein Verhalten, das gar nicht geht. […] In meiner ‚asozialen‘ Sprache nennt man das Hinterfotzigkeit und keine Menschlichkeit. Wir haben uns gefragt, warum die Menschen dich hassen oder dich nicht akzeptieren können.

Fans erheben schwere Mobbing-Vorwürfe – und prangern auch RTL2 an

Die Zuschauer:innen sind von den gezeigten Szenen geschockt und machen auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung deutlich, was sie davon halten und erheben auch gegen den Sender heftige Anschuldigungen:

Also traurig, dass Mobbing so gezeigt wird und auch noch so viel Sendezeit bekommt. Dass hier niemand eingreift, RTL2 sonst: Eine falsche Aussage und die werden aus der Sendung geschmissen und hier wird Mobbing ans Äußerste getrieben!

Oder:

Mobbing vom Feinsten!!! Schaue schon die neuen Folgen und Sandra tut mir echt leid!!

Oder:

Ich war bis jetzt ein großer Fan der Couple Challenge, aber wie Sandra in dieser Staffel gemobbt wird, geht einfach überhaupt nicht. Mobbing ist eine Form der Gewalt, die tiefe Verletzungen verursachen kann, dass die Produktion dies zulässt, finde ich höchst fragwürdig. Wenn dies bis zum Ende so weiter geht ohne Intervention der Produktion, sollte sich die Produktionsfirma sowie RTL+ aufs tiefste schämen solch einem Hass Plattform gegeben zu haben.

Der Sender selbst äußerte sich in der Kommentarspalte des letzten Beitrags zwar zum Thema Mobbing, aber bezog sich hierbei nur auf die Kommentator:innen:

Wir als Sender distanzieren uns klar von Mobbing! Ein kritischer Austausch über das Format und die Teilnehmenden ist wichtig und wir möchten hier eine offene, respektvolle Diskussion ermöglichen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du #CoupleChallenge schauen

Wer sich von der ganzen Situation selbst ein Bild machen möchte, der kann mittwochs um 20:15 Uhr RTL2 einschalten. Eine Woche im Voraus ist die jeweilige Episode bereits bei RTL+ zum Streamen verfügbar.