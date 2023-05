Bei Disney+: Eine der besten Fantasy-Horror-Serien aller Zeiten begeistert nach 20 Jahren noch immer

Vampirjägerin Buffy legte ihr Holzpflock-Handwerk vor 20 Jahren nieder und wir erinnern uns im Rückblick an die Fantasy-Serie, die vieles veränderte. Aktuell könnt ihr sie bei Disney+ streamen.

20 Jahre nach dem Serienfinale von Buffy - Im Bann der Dämonen schauen wir auf die einflussreiche Fantasy-Serie zurück, erinnern uns an ihre besten Momente und spüren dem Einfluss hinterher, die sie auch heute noch ausübt.



Buffy im Jubiläums-Podcast: Was machte die Fantasy-Serie so außergewöhnlich?

Dass Sarah Michelle Gellar im Serienfinale am 20. Mai 2003 ein letztes Mal die Welt rettete, ist mittlerweile 20 Jahre her. Wir nutzen das Jubiläum des Serienhits, um die 7 Staffeln mit ihren 144 Episoden noch einmal Revue passieren zu lassen. Denn die Kreise, die die Fantasy-Erzählung damals und heute zog, sind nicht zu unterschätzen.

Wie entwickelte Buffy sich zwischen 1997 und 2003 als Heldin weiter? Was machte den Reiz der Vampire Angel (David Boreanaz) und Spike (James Masters) aus? Einige herausragende Episoden bescheren uns bis heute eine Gänsehaut. Außerdem sprechen wir vom Spin-off sowie den schon länger kursierenden Plänen einer Neuauflage:

00:03:19 - Was macht Buffy als Serie aus?



00:19:07 - Buffys Einfluss auf die Serienwelt

00:25:41 - Lieblingsfiguren (Spoiler)



00:40:10 - Lieblingsfolgen (Spoiler)



00:57:08 - Weiterentwicklung der Serie & Finale (Spoiler)



01:05:46 - Spin-off Angel + Reboot-Pläne



01:13:41 - ähnliche Serien wie Buffy



Buffy könnt ihr, genau wie die Spin-off-Serie Angel - Jäger der Finsternis oder den Prequel-Film Buffy, der Vampirkiller, bei Disney+ streamen.

Buffy - Staffel 1-7 Trailer (Deutsch)

