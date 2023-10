Bei Disney+ gibt's eine herausragende Thriller-Serie, die über 75 Folgen und 6 Staffeln eine der nervenzerreißendsten Geschichten der letzten 10 Jahre erzählt

Eine phänomenale Agenten-Serie, die als packender Thriller immer wieder an die Schmerzgrenze geht, streamt aktuell bei Disney+ und gehört auf die Watchlist jedes Spannungs-Fans.

Der Streaming-Dienst Disney+ * hat die Serie The Americans im Programm. Und jeder Serien-Fan mit einer Schwäche für fesselnde Thriller-Erzählungen sollte die 6 Staffeln unbedingt kennen. Denn sie ist eine der besten Serien der letzten 20 Jahre.

The Americans bietet bei Disney+ 75 Folgen nervenzerreißende Spannung

The Americans spielt in den 1960er Jahren, wo sich die USA auf der Höhe des Kalten Krieges mit der Sowjetunion befinden. In dieser Zeit bezieht das Paar Elizabeth (Keri Russell) und Philip Jennings (Matthew Rhys) ein Haus in der Vorstadt von Washington, D.C. Doch die zwei "Amerikaner" sind in Wahrheit russische Spione, die sich für ihre gefährliche KGB-Mission für mehrere Jahre ins Feindesland begeben.

FX The Americans

Amerikanische Spionage-Thriller in Serien-Form gibt es von Alias bis Homeland viele. Und auch The Americans lebt davon, dass die zwei Agenten in wechselnden Verkleidungen immer wieder in brenzlige Situationen geraten. Hier sind es allerdings die "Feinde Amerikas", die zu Hauptfiguren erhoben werden und das ergibt eine faszinierende Erzählung ambivalenter Sympathien – weil man nie ganz sicher ist, ob man für oder gegen ihren Erfolg die Daumen drücken soll.

Thriller-Meisterwerk in Serien-Form: The Americans bei Disney+ ist keine Minute langweilig

Bei 6 Staffeln mit je 13 Folgen (bzw. 10 in der finalen Season) hat The Americans als Thriller bei Disney+ keine Probleme, sein Spannungs-Level enorm hoch zu halten. Die ganze Serie durchzieht eine Dringlichkeit, die sich von Staffel zu Staffel sogar noch steigert.

FX The Americans

Anfangs ist zum Beispiel die Beziehung zu ihrem Nachbar Stan Beeman (Noah Emmerich) reines Mittel zum Zweck, weil der FBI-Mann ihnen unwissentlich nützliche Informationen liefern kann. Doch was, wenn daraus über die Jahre eine echte Freundschaft wird? Noch komplizierter sieht es innerhalb der Jennings-Familie aus: Wenn in der Schein-Ehe echte Gefühle dazukommen – und echte Kinder, die nichts von der wahren Identität ihrer Eltern wissen.



Wenn das Lügen-Gerüst zunehmend wackeliger wird und sich die Grenzen von richtig und falsch nicht mehr so einfach ziehen lassen, schreckt The Americans nicht davor zurück, dorthin zu gehen, wo es wehtut. Das und die fantastischen Darsteller:innen machen die Serie von Joseph Weisberg bei Disney+ zu einem außergewöhnlichen Seh-Erlebnis.

