Neu bei Disney+: Eine der besten Serien der letzten 20 Jahre, die viel zu wenige gesehen haben

Zuletzt waren einzelne Staffeln von The Americans bei Netflix im Streaming-Angebot. Jetzt nimmt Disney+ die herausragende Agentenserie ins Programm. Ab sofort könnt ihr alle Staffeln streamen.

The Americans wurde zwischen 2013 und 2018 auf dem US-amerikanischen Sender FX ausgestrahlt. Nicht selten war von der "besten Serie, die niemand schaut" die Rede. Obwohl das fesselnde Spionagedrama mühelos mit Seriengiganten wie Breaking Bad und Mad Men mithalten kann, ist es es nie zum Überflieger geworden.

Es gleicht geradezu einem Wunder, dass die Serie nicht vorzeitig abgesetzt wurde und wir volle sechs Staffeln erhalten haben, die die Geschichte bis zur bittersten Konsequenz zu Ende erzählen. Immerhin ist die Prämisse von The Americans eine der spannendsten, die es in den vergangenen Jahren im Fernsehen zu sehen gab.

Jetzt im Stream: Alle sechs Staffeln von The Americans befinden sich seit heute im Streaming-Angebot von Disney+. Insgesamt sind das 75 Episoden. In unserer Liste der besten Serien der letzten Dekade belegt The Americans Platz 16.

Eine der besten Serien: The Americans erobert Disney+

Angesiedelt Ende der 1960er Jahre lernen Elizabeth (Keri Russell) und Philip Jennings (Matthew Rhys) kennen. Auf den ersten Blick wirken die beiden wie ein ganz normales Ehepaar, das mit seinen Kindern Paige (Holly Taylor) und Henry (Keidrich Sellati) in der amerikanischen Vorstadt lebt. In Wahrheit sind die für den KGB tätig.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Americans schauen:

The Americans - S01 Trailer (English) HD

Elizabeth und Jennings wurden vor Jahren unbemerkt in die USA eingeschleust. Sie sind eine Scheinehe eingegangen und haben ihre Kinder in einem Geflecht aus Lügen großgezogen. Doch langsam verkompliziert sich die Situation: Stan Beeman (Noah Emmerich), der frisch zugezogene Nachbar, entpuppt sich als FBI-Agent.

Obwohl die Jenningers ein freundschaftliches Verhältnis zu ihrem Nachbarn aufbauen, steht stets die Frage im Raum, wie viel dieser wirklich weiß. Darüber hinaus fangen Paige und Henry an, unbequeme Fragen zu stellen – und Philip muss sich eingestehen, dass er sich nach all der Zeit an die Lebensweise in den USA gewöhnt hat.

Fortlaufend stellt The Americans die gesamte Existenz der Figuren infrage, die auf einem schmalen Grat zwischen Lüge und Wahrheit balancieren. Am spannendsten sind die Momente, in denen die Grenzen verwischen, sodass nicht nur wir als Zuschauende, sondern auch die Figuren selbst herausfinden müssen, wer welche Ziele verfolgt.

Einer der Gründe, warum The Americans nie zum großen Überflieger geworden ist, könnte auf das Tempo der Serie zurückzuführen sein. Serienschöpfer Joseph Weisberg baut das Drama langsam von Szene zu Szene auf, lässt dafür aber keinen einzigen Konflikt aus, der sich aus der Ausgangsituation ergibt. Wer sich auf The Americans einlässt, erlebt eine der am besten erzählten Serie des 21. Jahrhunderts.

