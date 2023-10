Eine der besten Marvel-Serien ist bei Disney+ zurück – und sie könnte das gesamte MCU verändern

Vor zwei Jahren startete mit Loki eine der besten MCU-Serien bei Disney+. Nun können wir endlich wieder eintauchen in die verrückten Welten des Marvel-Multiversums.

Nach zwei Jahren kehrt der Gott des Schabernacks zurück. Die 2. Staffel von Loki ist endlich bei Disney+ gestartet und erzählt ein abgefahrenes Zeitreise-Abenteuer im Marvel Cinematic Universe. Wir haben uns den Auftakt der Serie angeschaut und sprechen in der neuen Ausgabe von Streamgestöber über die ersten zwei Folgen.

Wie geht die Geschichte von Loki weiter? Hat sich das Warten gelohnt? Und welche Auswirkungen hat die 2. Staffel auf die zukünftigen Filme und Serien der Multiverse-Saga? Wir gehen die wichtigsten Fragen zu den neuen Loki-Folgen durch und teilen darüber hinaus unsere Theorien zum weiteren Verlauf der Handlung.

Loki Staffel 2 bei Disney+: Im Podcast sprechen wir über den Auftakt und was er für die MCU-Zukunft bedeutet

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die letzte MCU-Serie auf Disney+, Secret Invasion, war leider kein großer Wurf. Umso schöner ist es, dass Loki auch in der 2. Staffel nichts von seiner Faszination verloren hat. Insgesamt sechs neuen Episoden entführen uns in die Untiefen des Marvel-Multiversums und katapultieren uns durch verschiedene Zeiten und Timelines.

Die 2. Staffel von Loki ist besonders spannend in Hinblick auf die Zukunft des MCU, nicht zuletzt treibt hier der große Bösewicht der Multiverse-Saga sein Unwesen: Kang der Eroberer (und seine vielen Varianten). Früher oder später wird diese Geschichte in Avengers 5: The Kang Dynasty und Avengers 6: Secret Wars münden.

Gleich in der 1. Folge der 2. Staffel lernen wir den temporalen Webstuhl kennen, mit dem die TVA (Time Variance Authority) versucht, den einen wahren Zeitstrahl zu kontrollieren. Ein mächtiges Werkzeug, das große Auswirkungen auf zukünftige MCU-Geschichten haben könnte, angefangen bei Deadpool 3, der 2024 ins Kino kommt.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei MagentaTV im September: The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead: Dead City - S01 Trailer (English) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, DAZN, Mediatheken sowie die eigene MagentaTV-Megathek mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und internationalen Top-Serien: Zu den MagentaTV Originals gehören zum Beispiel die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Comedy-Serie Oh Hell und zu den MagentaTV Exclusives die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale.

MagentaTV gibt‘s auch unabhängig vom Internetanbieter als TV-App, -Stick oder -Box, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.