Bei Disney+: Vergessener Sci-Fi-Thriller mit Keanu Reeves, den er schon beim Dreh bereute und am liebsten ausgestiegen wäre

Bei Disney+ gibt es Sci-Fi-Action mit Keanu Reeves, die er selbst nicht leiden kann. Schon beim Dreh merkte er, dass der Film sich in die falsche Richtung entwickelte.

Keanu Reeves hat in vielen grandiosen Filmen mitgespielt. Auch in einigen, die von der Kritik zerfetzt wurden. Und dann gibt es Filme, die er selbst absolut schrecklich findet. So etwa die Sci-Fi-Action Außer Kontrolle mit Co-Star Morgan Freeman, die es bei Disney+ * zu sehen gibt.

Sci-Fi-Action bei Disney+: Als Keanu Reeves aussteigen wollte, war es zu spät

Der Film von Andrew Davis (Auf der Flucht) dreht sich um den Mechaniker Eddie (Reeves), der bei einem Forschungsprojekt zufällig eine komplett neue Energiequelle erschließt. Doch ehe er sich richtig freuen kann, wollen skrupellose CIA-Agenten die Ergebnisse an sich reißen und trachten ihm und den Wissenschaftlern nach dem Leben.

Außer Kontrolle floppte an den Kinokassen (via The Numbers ) und wurde von der Kritik größtenteils verrissen (via Metacritic), die dem Film fehlenden Einfallsreichtum attestierte. Auch Reeves war nicht begeistert. Seine Abneigung begann allerdings nicht erst beim Kinostart.

Wie er gegenüber United Press International enthüllte, habe der Film vor dem Dreh noch völlig anders ausgesehen.

Im Original-Drehbuch war ich verheiratet. Ich hatte ein Kind und forschte und wusste nichts über die Konsequenzen meiner Arbeit. Dann starb jemand und ich fühlte mich schuldig, aber ich durfte nicht aufhören und wurde gejagt. Dann änderte sich das Drehbuch und plötzlich war ich dieser 24-jährige Mechaniker. Ich ging zu Andrew Davis und meinte: 'Wo ist der Film, für den ich mich verpflichtet habe?' [...] Ich hatte keine Wahl, als weiterzumachen.

Es ist nicht das einzige Mal, dass Dreharbeiten nicht nach der Vorstellung des Stars ablaufen. In einem Thriller von 2000 wurde Keanu Reeves sogar durch eine gefälschte Unterschrift zur Mitarbeit gezwungen. Mittlerweile ist er vor solchen Tricks hoffentlich sicher.

