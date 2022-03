Keanu Reeves musste in einem fürchterlichen Flop mitspielen – weil er mies reingelegt wurde

Ein vergessener Thriller gehört zu Keanu Reeves' schmerzlichsten Flops. Der John Wick-Star wurde offenbar hinterhältig gezwungen, im Film mitzuspielen.

Keanu Reeves ist zu Recht eine Ikone. Als Action-Star hat er sich mit den Matrix-Filmen oder der John Wick-Reihe seinen Platz im Genre-Olymp verdient. Gelegentlich liegt er bei Rollen auch mal daneben, das beweist etwa einer seiner größten Sci-Fi-Flops. Im Falle von The Watcher hatte er aber keine Wahl. Für seine Mitwirkung im desaströsen Thriller wurde er gemein aufs Kreuz gelegt.

Keanu Reeves wurde durch gefälschte Unterschrift zu Thriller-Flop gezwungen

Das verriet er 2001 in einem Interview mit der Calgary Sun , aus dem The Guardian zitiert:

Ich fand das Drehbuch kein bisschen interessant, aber ein Freund von mir fälschte einfach meine Unterschrift auf dem Vertrag. Ich konnte es nicht beweisen und wollte nicht verklagt werden, also musste ich den Film machen. [Jetzt ist es ein Jahr her], also kann ich endlich darüber reden.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu The Watcher an:

The Watcher Trailer

Um welchen Freund es sich handelte, ist nicht bekannt. Reeves weigerte sich nach Abschluss der Dreharbeiten, den Film zu promoten (via Variety ). Vielleicht, weil er das unterirdische kritische Echo voraussah. Nach dem Thriller-Duell zwischen einem Ex-FBI-Agenten (James Spader) und einem psychopathischen Serienkiller (Reeves) "braucht man medikamentöse Behandlung", so schrieb damals die New York Times .

Und wer auf Reeves ungewöhnliche Rolle als Bösewicht gespannt ist, sei gewarnt: "[Er] ist als Serienkiller durch und durch falsch", erklärt der Guardian . Man kann nur hoffen, dass nie wieder jemand Reeves' Unterschrift fälschen will. Für ihn und für die Fans.

