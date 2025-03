Bei einer Captain America 4-Vorstellung ist die Kinodecke eingestürzt – zum Glück waren nur 2 Leute (!) im Saal

In einem US-Kino kam es bei einer Captain America 4-Vorstellung zu einem Einsturz. Zu Schaden gekommen ist niemand, denn gut besucht war das Screening nicht.

Seit dem Kinostart vor wenigen Wochen sind die Besucherzahlen von Captain America 4: Brave New World im Kino immer rückläufiger. Bei einer Kinovorführung in den USA ist dieser Abwärtstrend gerade zum Glücksfall geworden. Dort kam es zu einem gefährlichen Vorfall, bei dem niemand verletzt wurde – weil der Film kaum besucht war.

Eingestürzte Captain America 4-Kinodecke verlief unproblematisch, weil fast niemand da war

Laut NBC News ist im Liberty Cinema in Wenatchee, Washington die Kinodecke eingestürzt, als im Saal darunter gerade eine Vorstellung des aktuellen Marvel-Blockbusters lief. Im Saal befanden sich am Dienstag, den 25. Februar 2025, nur insgesamt zwei Personen im Publikum. Das Paar blieb komplett unverletzt.

Der Chef der örtlichen Feuerwehrstation Cam Phillips, der mit seinen Leuten vor Ort war, sagte gegenüber NBC News, dass der Vorfall zum Glück nicht an einem Freitag- oder Samstagabend passiert ist. Dann wäre der Kinosaal vermutlich voll gewesen.

Mit einem Budget von 180 Millionen Dollar hat der MCU-Film weltweit bislang etwas über 341 Millionen Dollar eingespielt. Von einem großen Erfolg ist das Ergebnis weit entfernt.

Wann startet Captain America 4: Brave New World bei Disney+?

Ein offizielles Datum für den Disney+-Release des Marvel-Blockbusters ist noch nicht verkündet worden. Durch bisherige Veröffentlichungen gehen wir davon aus, dass Captain America 4 Ende Mai oder Anfang Juni bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht wird.

Auch interessant: Emma Watson meidet seit 6 Jahren das Rampenlicht und macht jetzt ihren Doktor

Üblich waren zuletzt drei Monate zwischen Kino- und Disney+-Abo-Start. The Marvels startete beispielsweise am 7. November 2023 auf der großen Leinwand und am 7. Februar 2024 in der Streaming-Flat.