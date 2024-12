Bei Kitchen Impossible wird heute weihnachtlich gekocht: Gegen diese beiden Köche treten Tim Mälzer und Tim Raue an

Wie immer kochen Tim Mälzer und Tim Raue in Kitchen Impossible lokale Gerichte aus verschiedenen Ländern. Diesmal kochen sie für die Weihnachtsausgabe besondere Gerichte.

Tim Mälzer und Tim Raue sind die ewigen Rivalen in der Küche und treffen bei Kitchen Impossible immer wieder aufeinander. Jetzt gibt es mit der Weihnachtsedition eine Sonderausgabe, in der die beiden Köche besondere Gerichte für diesen Anlass kochen müssen.



Gegen diese beiden Köche treten Tim Mälzer und Tim Raue an

Für Kitchen Impossible – Die Weihnachts-Edition müssen Tim Raue und Tim Mälzer diesmal zusammenarbeiten. In der Sendung treffen sie auf bekannte Gesichter: Roland Trettl und Sepp Schellhorn. Die beiden waren nicht nur in den vergangenen Staffeln von Kitchen Impossible dabei, sondern auch in den Weihnachtseditionen. So stand Trettl beispielsweise 2019 an der Seite von Tim Raue. Gemeinsam im Team treten die beiden allerdings zum ersten Mal an.



Roland Trettl ist neben seiner Kochtätigkeit auch Moderator der Show First Dates – Ein Tisch für zwei, bei der zwei Kandidat:innen ihrem ersten Date in einem Restaurant nachgehen. Sepp Schellhorn ist außerhalb der Gastronomie eher politisch aktiv. In Österreich steht er für liberale Themen und war früher in der ÖVP, jetzt bei den NEOS aktiv.

Diese Orte müssen beide Teams besuchen – und was gekocht wird

Die Weihnachtsausgabe von Kitchen Impossible führt diesmal auf unbekanntes Terrain. Roland Trettl und Sepp Schellhorn müssen diesmal auf die Insel Kreta, um ein griechisches Weihnachtsgericht zu kochen. Als Vorspeise bereiten sie eine Xinochondros-Suppe zu. Als Hauptgericht gibt es Antikristo mit Kartoffeln und Wildkräutern. Den Abschluss bildet das Dessert Galaktobouriko.



Für Tim Mälzer und Tim Raue geht es wieder in die Schweiz, wenn auch diesmal nach Fürstenau. Dort bereiten die beiden Zanderfilet Kapuziner Kohlrabi, Reh mit Rotkraut und Dörrpflaumenbrot und Gebrannte Creme mit Crumble zu.



Wo läuft Kitchen Impossible – Die Weihnachts-Edition?

Wer sehen möchte, wie die beiden Teams die Weihnachtsgerichte zubereiten, kann sich heute um 20.15 Uhr auf VOX Kitchen Impossible – Die Weihnachtsedition anschauen. Ältere Folgen sind auch auf RTL+ zu sehen.