Bei Netflix gibt's einen der besten Sci-Fi-Filme des Jahrhunderts: Die Fortsetzung könnte sofort gedreht werden, es fehlt nur eine Sache

Seit fast zehn Jahren warten wir auf die Fortsetzung des wahnsinnig unterhaltsamen Edge of Tomorrow. Bei Netflix könnt ihr den Film sehen. Darstellerin Emily Blunt hat ein neues Update zum Sequel gegeben.

Edge of Tomorrow schaffte es gleich in zwei Top-Listen der Moviepilot-Redaktion: Die 100 besten Filme der letzten 10 Jahre und Die 50 besten Science-Fiction-Filme seit 2000. Damit gehört er zu den besten Sci-Fi-Filmen des Jahrzehnts.

Ihr könnt Edge of Tomorrow aktuell bei Netflix streamen. In diesem Artikel zeigen wir euch zudem, was Darstellerin Emily Blunt zuletzt über die Fortsetzung gesagt hat. Sie macht Hoffnung, und zugleich beweist ihr Statement, wie kompliziert die Verhältnisse um den Film sind.



113 Minuten pure Sci-Fi-Action bei Netflix: Worum geht es in Edge of Tomorrow?

In Edge of Tomorrow erlebt Tom Cruises Figur immer wieder denselben Tag und das auch noch auf einem Alien-Schlachtfeld. Er schließt sich mit einer Super-Soldatin (Emily Blunt) zusammen und die beiden schmieden einen Plan, um die Alien-Invasion abzuwenden. Dieses Konzept geht großartig auf. Zudem harmonierten die beiden Stars bestens miteinander. Natürlich gieren Genre-Fans seit der Veröffentlichung des Films im Jahr 2014 nach der Fortsetzung.

Wie steht es um das Sequel für Edge of Tomorrow?

Warner Edge of Tomorrow

Emily Blunt ist gerade in dem Christopher Nolan-Film Oppenheimer zu sehen. Tom Cruise spielt zum siebten Mal den Agenten Ethan Hunt in Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins. Die beiden Stars des extrem beliebten Sci-Fi-Blockbusters sind also gut im Geschäft. Kein Wunder, dass die eigentlich fest geplante Fortsetzung seit Jahren auf Eis liegt.



Emily Blunt spricht in letzter Zeit jedoch auffällig viel über das Sequel. Im Juni sagte sie:

Es ist so, dass wir etwas erschaffen müssen, das so ambitioniert ist wie der erste Teil. Wie viel kannst du noch machen mit dem Konzept, einen Tag zu wiederholen? Was ist das neue Konstrukt?

In einem neuen Interview mit Josh Horowitz klingt Emily Blunt wieder optimistischer. Sie steht voll hinter dem Sequel: "Ich bin sowas von bereit. Ich bin nicht das Hindernis. Das verspreche ich."

Okay, aber was – oder eher: wer – ist dann das Hindernis? Das Drehbuch? Blunt sagt: "Da war ein Drehbuch, das [Regisseur] Doug Liman mir zugeschoben hat ... Ich würde es liebend gerne Wirklichkeit werden lassen."

Nur Tom Cruise hält die Fortsetzung auf

Das Problem ist, ihr werdet es euch schon denken, der Kalender von Tom Cruise. Der Star scheint nur noch für Mission: Impossible zu leben. "[...] wie viele Mission: Impossible-Teile braucht Tom Cruise?", fragt Emily Blunt.

Mehr zum Thema:

Wir müssen also hoffen, dass Tom Cruise irgendwann die Lust an Ethan Hunt verliert. Vielleicht dauert es gar nicht mehr so lange. Stand jetzt ist nur noch ein weiterer Teil der Reihe geplant. Der Erfolg der Filme lässt nach. Zuletzt überholte Emily Blunts Oppenheimer Mission: Impossible 7 an den weltweiten Kinokassen.

