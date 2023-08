Eine der besten Sci-Fi-Reihen mit 4 Filmen verschwindet bei Amazon Prime: Sie geht noch dieses Jahr mit einem neuen Teil weiter

Amazon Prime wirft eine der beliebtesten Sci-Fi-Reihen überhaupt aus dem Programm. Noch 2023 wird sie mit einem Prequel fortgesetzt.

Wenn Teenager bis auf den Tod gegeneinander kämpfen, wollen das eine Menge Menschen sehen. Das zeigt zumindest die Die Tribute von Panem - The Hunger Games-Filme, die ab 2012 die Tribute von Panem-Bücher von Suzanne Collins auf die Leinwand brachte und vielen Fans als eine der besten Sci-Fi-Sagas überhaupt gilt. Bei Amazon Prime sind alle vier Filme nur noch für kurze Zeit verfügbar.

Nur noch wenige Tage bei Amazon Prime: Sci-Fi-Epos bekommt noch 2023 ein Prequel

In der Welt von Panem zwingt eine tyrannische Regierung ihre ärmsten Distrikte dazu, jedes Jahr Jugendliche für die tödlichen Hungerspiele in die Hauptstadt zu schicken. Die junge Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) übernimmt die mörderische Bürde anstelle ihrer kleinen Schwester und stellt sich ihren Teenager-Kontrahent:innen im Kampf. Inmitten des Blutvergießens entwickelt sie zärtliche Gefühle für ihren Distrikt-Partner Peeta Mellark (Josh Hutcherson).

Katniss' Teilnahme an dem blutigen Wettbewerb mündet schließlich in einer offenen Rebellion gegen das skrupellose Panem-System. Die Anfänge der Hungerspiele werden dabei noch dieses Jahr mit dem Prequel Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes enthüllt. Dort bereitet der spätere Panem-Präsident und Bösewicht Snow (Tom Blyth) seine Kämpferin Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) auf die Arena vor.

Wer vor dem Prequel also noch einmal die gefeierte Sci-Fi-Reihe Revue passieren lassen will, kann das noch für kurze Zeit bei Amazon Prime tun. Wie lange genau die insgesamt vier Filme im Angebot bleiben, verrät der Streamer nicht. Sie werden aber innerhalb der nächsten 30 Tage verschwinden.

