Bei Netflix plötzlich auf Platz 1: Ein 80 Millionen Dollar teurer Action-Film mit Jackie Chan, den Sylvester Stallone ablehnte

Jackie Chan ist zurück und erobert die Netflix-Charts. In seinem neuen Action-Kracher sollte ursprünglich Sylvester Stallone mitspielen. Am Ende wurde es ein Fast & Furious-Star.

Wer in den letzten Jahren Jackie Chan auf der Action-Bildfläche vermisst hat, kann ihn sich jetzt auf Netflix anschauen. Sein Action-Kracher Hidden Strike hat die Zuschauercharts erobert und glänzt neben dem Martial-Arts-Experten mit Fast & Furious 10-Star John Cena. Dessen Rolle sollte ursprünglich Sylvester Stallone übernehmen.

Neue Action mit Jackie Chan: Sylvester Stallone sagte Netflix-Auftritt ab

Worum geht es in Hidden Strike? Als eine Gruppe von Verbrechern das Öl einer chinesischen Raffinerie im Irak stehlen will, stellt sich ihnen Sicherheitsmann Jackie Luo (Chan) in den Weg. Überraschende Hilfe bekommt er dabei von Ex-Marine Van Horne (Cena).

Hidden Strike ist so ziemlich genau das, was Chan-Fans erwarten: explosive Action mit jeder Menge Handkantenschläge. Der laut Deadline ursprünglich für Cenas Rolle vorgesehene Stallone sagte seinen Auftritt allerdings ab. Ob dabei persönliche Gründe oder zeitliche Probleme den Ausschlag gaben, ist nicht bekannt.

Hidden Strike ist seit dem 28. Juli 2023 bei Netflix verfügbar und hat die Charts im Sturm erobert. Neben Jackie Chan und John Cena ist unter anderem Pilou Asbæk (Game of Thrones) vor der Kamera zu sehen.

