Bei Netflix streamt ein schockierender Thriller: Er fesselt bis zum verblüffenden Ende

Im Netflix-Abo könnt ihr einen Horror-Thriller von Twist-Legende M. Night Shyamalan streamen. Der betrachtet das Superhelden-Thema auf ungewöhnliche Art und bietet eine überraschende Verbindung.

Vor neun Jahren ist Split von M. Night Shyamalan erschienen, in dem James McAvoy eine Hauptfigur mit multipler Persönlichkeitsstörung spielt. Als der Horror-Thriller damals startete, wusste vorher kaum jemand, dass er sich als Bindeglied zu einem älteren Film des Regisseurs entpuppen würde.

Split, der derzeit in der Netflix-Flat streamt, brilliert mit der beängstigenden Performance des Stars und verwandelt Unbreakable - Unzerbrechlich mit Bruce Willis in eine Trilogie.

Netflix-Tipp: Darum geht es in Split

In der Story von Shyamalans Horror-Thriller spielt McAvoy (X-Men: Zukunft ist Vergangenheit) den Protagonisten Kevin, der davon überzeugt ist, dass insgesamt 23 verschiedene Identitäten in ihm stecken. Zu Beginn des Films entführt er mehrere Teenagerinnen (darunter Anya Taylor-Joy aus Das Damengambit), um sie seiner gefährlichsten Persönlichkeit, die er nur als Bestie bezeichnet, zu opfern.

Schaut hier noch einen deutschen Split-Trailer:

Split - Trailer (Deutsch) HD

Split fesselt nicht nur als Horror-Thriller mit beklemmendem Konzept, sondern punktet vor allem mit der Schauspielleistung des Hauptdarstellers, der beängstigend zwischen den unterschiedlichen Persönlichkeiten in seinem Kopf hin und her schaltet. So bleibt der Film spannend bis zum Ende, das nochmal alles auf den Kopf stellt.

Das Ende von Split setzt eine Trilogie in Gang

Die größte Überraschung seines Films hebt sich Shyamalan bis kurz vor dem Abspann auf. Hier ist ein Diner in Philadelphia zu sehen, in dem eine Nachrichtensendung über die Taten des Split-Protagonisten berichtet. Im Diner sitzt überraschend Bruce Willis als David Dunn aka Mr. Glass, den Fans sofort aus Unbreakable von 2000 wiedererkennen. Split stellt sich dadurch als Film aus demselben Universum heraus.

Kurz nach Split verkündete der Regisseur dann, dass beide Filme in einem großen Finale zu einer Trilogie verbunden werden. Der Streifen mit dem Titel Glass kam schließlich 2019 in die Kinos.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im August 2023 auf Moviepilot erschienen.