Bei Netflix versteckt sich eine intensive Thriller-Serie, deren 8 Folgen nicht alle durchhalten werden

Wer einen fesselnden True Crime-Thriller aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit starken Frauenfiguren erleben will, sollte sich an die Netflix-Serie Unbelievable heranwagen.

Die harte Netflix-Miniserie Unbelievable ist nichts für schwache Nerven. Sie scheut sich nicht, das Trauma einer jungen Frau eindringlich darzustellen. Damit verbunden tastet sich der Thriller an sensible Themen wie sexuellen Missbrauch und den oftmals destruktiven Umgang der Gesellschaft mit den Betroffenen heran.

8 Folgen Anspannung: Darum geht’s im Netflix-Thriller Unbelievable

Schonungslos erzählt die Miniserie, wie das Leben der jungen Marie Adler (Kaitlyn Dever) durch eine Vergewaltigung aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Diese Erfahrung wird zusätzlich verschlimmert, da ihr die ermittelnden Polizeibeamten nicht glauben wollen. Sie wird sogar aufgrund einer angeblichen Falschaussage angeklagt. Bis Detective Grace Rasmussen (Toni Collette) und Detective Karen Duvall (Merritt Wever) den Fall durch Zufall neu aufrollen. Schnell stellen sie Verbindungen zu ähnlichen Verbrechen her, die ein verstörendes Muster ergeben.

Obwohl wir Toni Collette (The Sixth Sense, Knives out) und Merritt Wever (Nurse Jackie, Tiny Beautiful Things) als Ermittlerinnen hautnah bei der Jagd nach einem Serienvergewaltiger folgen, vergisst Unbelievable niemals, gleichzeitig auf das komplexe Innenleben von Marie Adler infolge ihres Traumas einzugehen. Hierdurch verbindet die Serie geschickt eine packende Krimihandlung mit authentischem Drama.

Schaut hier noch einen Unbelievable-Trailer mit deutschen Untertiteln:

Unbelievable - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Der Thriller zeigt Fingerspitzengefühl für eine schreckliche, wahre Begebenheit

Unbelievable mag eine unglaubliche Geschichte zeigen – real ist sie trotzdem. Die Serie basiert nämlich auf wahren Begebenheiten, welche in dem 2015 erschienenen Artikel „An Unbelievable Story of Rape “ erläutert werden. Diese Aufarbeitung des Falls ist nach wie vor auf der Homepage der investigativen Newsredaktion ProPublica zu lesen.

Anders als der durchschnittliche Thriller erlaubt Unbelievable seinen Zuschauer:innen nicht den Luxus, das Geschehene als unterhaltsamen Nervenkitzel abzuhaken. Die Serie wird von einer drückenden Atmosphäre begleitet. Das Leiden der betroffenen Frauen ist spürbar. All dies macht die Thriller-Serie zu einem intensiven Fernseherlebnis, aber eben auch zu einem, das nicht alle durchhalten werden.

Die Stärke der Serie liegt in ihrem empathischen Grundton angesichts einer schwierigen Thematik, die häufig ohne die notwendige Sensibilität dargestellt wird. Dabei lernen wir verschiedene Frauenfiguren kennen, die sich authentisch anfühlen und ihre Unabhängigkeit beweisen.

Netflix Merritt Wever und Toni Collette in Unbelievable

Toni Collette und Merritt Wever überzeugen in den Rollen zweier unnachgiebiger Polizistinnen, die sich nicht nur der Suche nach einem unbekannten Serientäter stellen müssen, sondern auch dem Versagen ihrer männlichen Kollegen. Kaitlyn Dever wiederum darf die Höhen und Tiefen ihrer Figur Marie ausloten, deren Schicksal lange Zeit ungewiss erscheint.

Hinter der Kamera war ein größtenteils weibliches Team verantwortlich, u.a. Susannah Grant (A Gifted Man, Fleishman Is in Trouble) und Lisa Cholodenko (Six Feet Under, The L Word). Auch diese Entscheidung dürfte dazu beigetragen haben, dass Unbelievable eine spannende Serie geworden ist, die von komplexen Frauenfiguren getragen wird.

Unbelievable feierte am 13. September 2019 mit insgesamt 8 Folgen Premiere auf Netflix und ist dort nach wie vor im Abo enthalten.

Wenn ihr euch von der Thematik betroffen fühlt, kontaktiert umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110-111 oder 0800-1110-222 erhaltet ihr Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus scheinbar aussichtslosen Situationen aufzeigen konnten.