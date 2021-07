Jetzt komplett auf Disney+: Zwei der besten Science-Fiction-Reihen – 12 (!) Filme warten auf euch

Mit Alien und Predator stehen ab sofort zwei der besten und einflussreichsten Science-Fiction-Reihen bei Disney+ zum Streamen zur Verfügung. Wir haben drei besondere Empfehlungen für euch.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir, dass die letzten verbleibenden Alien- und Predator-Filme Netflix verlassen. Wer nun in den Genuss der legendären Science-Fiction-Reihen kommen will, muss sich an Disney+ wenden. Ab sofort stehen euch dort alle Alien- und Predator-Filme als Stream zur Verfügung – inklusive der beiden Crossover-Teile.

Alien und Predator haben das Science-Fiction-Kino wie nur wenige andere Filme geprägt. Auch wenn die Reihen nicht konstant fortgeführt wurden, halten sie sich seit mehreren Dekaden im Kino und überraschen mit neuen Interpretationen. Zusammen sind insgesamt zwölf Filme erschienen. Abgeschlossen sind beide Reihen noch lange nicht.

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht mit allen Filmen aus dem Alien- und Predator-Universum. Weiter unten im Artikel haben wir drei Filme als besondere Empfehlung hervorgehoben.

Alle Filme der Alien-Reihe

Alle Filme der Predator-Reihe

Alle Filme der Alien vs. Predator-Reihe

Sci-Fi-Genuss auf Disney+: Drei besondere Empfehlungen

Für die meisten Fans zählen die ersten beiden Alien-Filme sowie der erste Predator-Teil zu den unangefochtenen Meisterwerken der beiden Sci-Fi-Reihen. Da nun alle Filme bei Disney+ sind, wollen wir die Möglichkeit nutzen, drei Underdogs zu empfehlen.

Mit Prometheus hat sich Ridley Scott etwas getraut, dass sich viel zu wenige Filmemacher:innen trauen: Er hat die vertraute Geschichte aufgebrochen und um neue Facetten erweitert. Zum unerbittlichen Überlebenskampf kommen spannende Gedanken über Schöpfung und Leben. Prometheus hebt die Alien-Reihe auf ein neues Level.

Auch Predators aus dem Jahr 2010 ist nicht zu unterschätzen, genauso wie der erste Alien vs. Predator. In beiden Filmen folgen wir einer Gruppe, die an ungewohnten Orten gegen die außerirdischen Kreaturen kämpft. Die Action, das Ensemble und eine unheimliche Atmosphäre sorgen in beiden Fällen für großartigen Sci-Fi-Horror.

