Neu bei Disney+ im September: Das Serien-Trauma eurer Kindheit und noch viel, viel mehr

Disney+ bringt im September eine echte Nostalgie-Bombe auf unsere Bildschirme. Wir zeigen euch alle neuen Filme und Serien des nächsten Monats.

Seid ihr bereit, euch eurem Trauma zu stellen? Disney+ nimmt Die Dinos im September ins Angebot auf, womit die Sitcom erstmals bei einem größeren Streamingdienst in der Flatrate landet. Dazu kommen etliche weitere Starts, sowohl brandneue Star/Disney+-Originals als auch lizenzierte Titel wie Kingsman: The Golden Circle.

Ein echter Disney+-Kracher, aber warum? Das steckt hinter Die Dinos

Die Dinos ist eine Sitcom, in der wir den Alltag einer Dino-Familie erleben, die mit Ganzkörper-Puppen dargestellt werden. Die Form ähnelt dabei einer klassischen Sitcom wie Hör mal, wer da hämmert. Von 1991 bis 1994 lief die Serie – und sie endete denkbar düster. In der letzten Folge deutet sich eine Eiszeit an, die die Dinosaurier ausrotten wird.

Da sich die Serie trotz einiger gesellschaftskritischer Ansätze vor allem an Jüngere richtete, dürfte der Start bei Disney+ einige verdrängte Erinnerung aufwühlen. Am 22. September starten alle 4. Staffeln bei Disney+ in der Flatrate.

Alle weiteren Filme und Serien neu bei Disney+ im September

1. September:



3. September

8. September:

10. September:

15. September:

17. September

22. September:

Die Dinos (Staffel 1-4)

Y: The Last Man (Staffel 1)

The Hot Zone - Tödiches Virus – Staffel 1

Dave– Staffel 1 (exklusiv)

24. September

A Spark Story

Brian and the Boz (ESPN)

Die Götter müssen verrückt sein

Die Götter müssen verrückt sein II

Herr Lehmann

Hidalgo - 3.000 Meilen zum Ruhm

Nanga Parbat

29. September

