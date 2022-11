Beim Black Friday auf Amazon gibt es Soundbars teils unter 100 Euro – hier sind die besten Angebote

Amazon bietet beim Black Friday 2022 mehrere Soundbars und Soundsysteme deutlich reduziert an. Wir zeigen euch die besten Deals.

Wer im heimischen Wohnzimmer die eigenen Lieblingsfilme und -Serien bestmöglich genießen will, wird sich schnell nach einer passenden Klanglösung umsehen. Schließlich lässt der Ton der meisten Fernseher am Markt eher zu wünschen übrig. Soundbars können da bequeme und kompakte Abhilfe schaffen – und davon gibt es zum Black Friday bei Amazon gleich diverse Angebote.

Wir haben uns für euch die einzelnen Deals angeschaut und erklären euch jetzt, wo ihr am meisten sparen könnt. Übrigens: Hilfreiche Tipps zur diesjährigen Rabattschlacht lest ihr in unserem gesonderten Überblicksartikel zu Black Friday und Cyberweek.

Black Friday bei Amazon: Soundbars von Sony, Samsung und Panasonic zum Schnäppchenpreis

Bei Amazon gibt es neben diversen Fernsehern von Sony, LG und Co. auch einige Soundbars deutlich günstiger als sonst. Für maximales Sparpotenzial sorgen die Tiefstpreise, zu denen Amazon die Hardware anbietet.



2.0-Kanal-Soundbar von Samsung – Super günstiges Einsteigermodell



© Samsung Samsung HW-T400-Soundbar

Ein echter Schnapper ist die HW-T400-Soundbar mit 2.0-Kanalton von Samsung *, die wir euch bereits in unserer Soundbar-Kaufberatung näher vorgestellt haben. Dieses Einsteigermodell kostet zum Black Friday bei Amazon schmale 69 Euro. Ihr bekommt damit ein Schnäppchen zum Tiefstpreis.



5.1-Kanal-Soundbar mit Subwoofer von Sony für unter 300 Euro

© Sony Sony HT-S40R

Für alle diejenigen unter euch, denen eine 2.1-Soundbar nicht ausreicht, kommt die HT-S40R von Sony * als Kracherangebot daher: Das 5.1 Soundsystem mit kabelgebundenem Subwoofer und kabellosen Rear-Lautsprechern unterstützt Dolby Digital und eignet sich mit dem günstigen Tiefstpreis von 268 Euro besonders für Cineast:innen mit schmalem Geldbeutel.



Günstige 2.1-Soundbar von Panasonic für weniger als 150 Euro

© Panasonic Panasonic SC-HTB254EGK

Wenn ihr auf einen kabellosen Subwoofer bei eurer Soundbar nicht verzichten möchtet, euch das obige Modell von Sony aber zu teuer ist, dann könnte die Panasonic SC-HTB254EGK das Gerät eurer Wahl werden. Diese Soundbar gibt es bei Amazon zum Black Friday für knapp 150 Euro – das entspricht dem tiefsten Preis seit Februar 2022.



Top-Soundbars von JBL und Bose – Weitere Deals zum Black Friday bei Amazon



Für euch war unter den genannten drei Modellen kein passender Deal dabei? Dann schaut euch die nachfolgenden Angebote doch noch einmal an, vielleicht werdet ihr hier fündig:



JBL 2.1 Soundbar für 230 Euro *: Bei Amazon zum Black Friday um 150 Euro reduziert

*: Bei Amazon zum Black Friday um 150 Euro reduziert Bose Bluetooth-Soundbar für 162 Euro *: Bei Amazon zum Black Friday um rund 40 Prozent reduziert



Wenn ihr wissen wollt, was es beim Kauf von Soundbars allgemein zu beachten gibt, werft doch einfach einen Blick in unsere Soundbar-Kaufberatung.



