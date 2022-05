Bekannt aus absoluten Netflix-Hits: Das ist die Besetzung von Willkommen auf Eden

Die Thriller-Serie Willkommen auf Eden ist zum Netflix-Hit geworden. Auf die Besetzung mit Darsteller:innen wie Begoña Vargas haben wir einen genaueren Blick geworfen.

Willkommen auf Eden ist ein absoluter Netflix-Renner. Die Hit-Serie um den verstörenden Insel-Trip einer Influencer:innen-Gruppe glänzt mit vielen frischen Gesichtern. Mehrere Stars werden Fans von Netflix-Highlights wie Haus des Geldes bekannt vorkommen. Wir sagen euch, wo ihr die wichtigsten Schauspieler:innen schon einmal gesehen habt.

Besetzung von Willkommen auf Eden: Amaia Aberasturi spielt Zoa

Amaia Aberasturi spielt in der Netflix-Serie Zoa. Die junge Frau wird gemeinsam mit ihrer Freundin Judit (Ana Isabel Mena) nach Eden gelockt. Die Schauspielerin ist auch als Ana aus dem Historien-Drama Tanz der Unschuldigen bekannt.



Besetzung von Willkommen auf Eden: Amaia Salamanca spielt Astrid

Amaia Salamanca spielt in Willkommen auf Eden die geheimnisvolle Astrid, die die Influencer:innen auf ihre Insel eingeladen hat. Bekannt ist sie vor allem aus spanischen Produktionen wie der Drama-Serie Grand Hotel.

Besetzung von Willkommen auf Eden: Sergio Momo spielt Nico

Sergio Momo übernimmt in Willkommen auf Eden die Rolle von Nico, der es in der Eden Foundation bis ganz nach oben schaffen will. Einige werden ihn als Yeray aus Elite kennen.

Besetzung von Willkommen auf Eden: Alex Pastrana spielt Ulises

Alex Pastrana spielt in Willkommen auf Eden Ulises, den Sicherheitschef der Eden Foundation. Er wird in der sechsten Staffel von Elite mitspielen. Der Schauspieler ist außerhalb Spaniens noch recht unbekannt.

Besetzung von Willkommen auf Eden: Dariam Coco spielt Eva in Willkommen auf Eden

Dariam Coco spielt in Willkommen auf Eden Eva, die Teil der Eden-Gemeinschaft ist. Coco hatte im Netflix-Hit Haus des Geldes schon eine kleine Rolle als Bailarina.

Besetzung von Willkommen auf Eden: Begoña Vargas spielt Bel

Begoña Vargas spielt in Willkommen auf Eden Bel, die sich mit Zoa anfreundet. Horror-Fans werden die Darstellerin aus Malasaña 32 - Haus des Bösen kennen, wo sie Amparo verkörpert.



Besetzung von Willkommen auf Eden: Belinda spielt África

© Netflix Belinda Peregrín als África

Belinda spielt in der Netflix-Serie die ehrgeizige Influencerin

África. Die bekannte mexikanische Musikerin und Schauspielerin hat unter anderem die Rolle der Carmen in Baywatch übernommen.

Besetzung von Willkommen auf Eden: Jonathan 'Maravilla' Alonso plays Saúl

Jonathan Alonso übernimmt in Willkommen auf Eden die Rolle von Saúl. Alonso wird womöglich Sport-Fans bekannt vorkommen. Er ist Profiboxer und nahm an den Olympischen Spielen 2012 teil.



Besetzung von Willkommen auf Eden: Berta Vázquez spielt Claudia

Berta Vázquez übernimmt in der Netflix-Serie die Rolle von Claudia, die schon lange ein Eden-Mitglied ist. Sie hat zuvor etwa als Bisila im Liebes-Drama Palmen im Schnee mitgespielt.



Besetzung von Willkommen auf Eden: Mike Manning spielt Orson

Mike Manning spielt in Willkommen auf Eden die Rolle des Orson. Bekannt ist der Schauspieler aus This Is Us oder der Fantasy-Serie Teen Wolf.

