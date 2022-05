Beliebte Sci-Fi-Serie bei Netflix geht endlich weiter – und sieht heftiger aus als je zuvor

Netflix hat einen aufregenden Trailer zur eigenwilligen Science-Fiction-Serie Love, Death & Robots veröffentlicht. Dieses Mal hat sogar David Fincher bei einer Episode Regie geführt.

Mit Love, Death & Robots hat Netflix eine spannende Serie geschaffen, die seit 2019 die unterschiedlichsten Science-Fiction-Abenteuer hervorgebracht hat. Möglich ist das durch das anthologische Format: Jede der animierten Episoden erzählt eine eigene Geschichte. Wir können also durch viele verschiedene Zukunftsvisionen reißen.

In wenigen Tagen startet die 3. Staffel von Love, Death & Robots auf Netflix. Aus diesem Anlass wurde nun ein Trailer veröffentlicht, der uns Einblick in die neuen Episoden gewährt. Besonders aufregend: David Fincher, der bisher als Produzent der Serie tätig war, wird im Rahmen der neuen Runde sein Regiedebüt im Animationsbereich abliefern.

Netflix enthüllt Trailer zu Love, Death & Robots Staffel 3

Love, Death + Robots - Staffel 3 Trailer (Deutsch) HD

Die 3. Staffel von Love, Death & Robots setzt sich insgesamt aus neun Episoden zusammen, die wir in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst haben.

Three Robots: Exit Strategies (Regie: Patrick Osborne, Drehbuch: John Scalzi, Studio: Blow Studio)

(Regie: Patrick Osborne, Drehbuch: John Scalzi, Studio: Blow Studio) Bad Travelling (Regie: David Fincher, Drehbuch: Andrew Kevin Walker, Vorlage: Neal Asher, Studio: Blur Studio)

(Regie: David Fincher, Drehbuch: Andrew Kevin Walker, Vorlage: Neal Asher, Studio: Blur Studio) The Very Pulse Of The Machine (Regie: Emily Dean, Drehbuch: Philip Gelatt, Vorlage: Michael Swanwick, Studio: Polygon Pictures)

(Regie: Emily Dean, Drehbuch: Philip Gelatt, Vorlage: Michael Swanwick, Studio: Polygon Pictures) Night of the Mini Dead (Regie: Robert Bisi, Andy Lyon, Drehbuch: Robert Bisi, Andy Lyon, Vorlage: Jeff Fowler, Tim Miller, Studio: BUCK)

(Regie: Robert Bisi, Andy Lyon, Drehbuch: Robert Bisi, Andy Lyon, Vorlage: Jeff Fowler, Tim Miller, Studio: BUCK) Kill Team Kill (Regie: Jennifer Yuh Nelson, Drehbuch: Philip Gelatt, Vorlage: Justin Coates, Studio: Titmouse, Inc.)

(Regie: Jennifer Yuh Nelson, Drehbuch: Philip Gelatt, Vorlage: Justin Coates, Studio: Titmouse, Inc.) Swarm (Regie: Tim Miller, Drehubuch: Tim Miller, Vorlage: Bruce Sterling, Studio: Blur Studio)

(Regie: Tim Miller, Drehubuch: Tim Miller, Vorlage: Bruce Sterling, Studio: Blur Studio) Mason’s Rats (Regie: Carlos Stevens, Drehbuch: Joe Abercrombie, Vorlage Neal Asher, Studio: Axis Studios)

(Regie: Carlos Stevens, Drehbuch: Joe Abercrombie, Vorlage Neal Asher, Studio: Axis Studios) In Vaulted Halls Entombed (Regie: Jerome Chen, Drehbuch: Philip Gelatt, Vorlage: Alan Baxter, Studio: Sony Pictures Imageworks)

(Regie: Jerome Chen, Drehbuch: Philip Gelatt, Vorlage: Alan Baxter, Studio: Sony Pictures Imageworks) Jibaro (Regie: Alberto Mielgo, Drehbuch: Alberto Mielgo, Studio: Pinkman.tv)

Erneut dienen viele Kurzgeschichten als Vorlage für die einzelnen Love, Death & Robots-Episoden. Die 3. Staffel wartet sogar mit der ersten Fortsetzung auf: Three Robots: Exit Strategies schließt an Three Robots aus der 1. Staffel an.

Die 3. Staffel von Love, Death & Robots startet am 20. Mai 2022 auf Netflix.

