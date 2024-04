Beliebter als Wednesday und 2,2 Milliarden Stunden gestreamt: Demnächst setzt Netflix seinen größten Hit fort

Die Netflix-Serie Squid Game war ein solcher Hit, dass nicht einmal die englischsprachige Konkurrenz von Wednesday oder Stranger Things dagegen ankam. Mittlerweile wissen wir, wann es mit Staffel 2 weitergeht.

Es ist kaum zu beschreiben, was für ein riesiges Phänomen die südkoreanische Serie Squid Game war, als sie 2021 mitten in der Coronavirus-Pandemie auf Netflix landete. Noch immer ist die Eigenproduktion des Streaming-Dienstes ungeschlagen, denn an die über 2,2 Milliarden gestreamten Stunden kommen nicht einmal englischsprachige Hit-Titel wie Wednesday oder Stranger Things ran.

Doch während es in der Zwischenzeit eine äußerst fragwürdige an die Serie angelehnte Reality-Gameshow namens Squid Game: The Challenge gab, war lange Zeit nicht klar, wann es endlich mit dem geskripteten Original weitergeht. Grob war schon seit Anfang des Jahres 2024 anvisiert, mittlerweile wissen wir es aber etwas genauer.

Todesspiele auf Netflix: Worum ging es noch mal in Squid Game?

In Squid Game von Showrunner Dong-hyuk Hwang wird hunderten Menschen mit Geldnöten angeboten, für einen unglaublichen Millionengewinn an einer erwachsenen Version von Kinderspielen teilzunehmen. Die Sache hat nur zwei Haken: Nur eine Person geht am Ende mit dem Gewinn nach Hause. Und: Nur eine Person geht am Ende überhaupt nach Hause. Denn wer ausscheidet, scheidet gleichzeitig aus dem Leben aus.

Wer steckt hinter den perfiden Spielen? Wie viel schlimmer kann es in der kapitalistischen Außenwelt sein, wenn die Spieler:innen aus Verzweiflung sogar "freiwillig" zu den Todesspielen zurückkehren? Und wird der liebenswerte Tunichtgut Gi-hun (Jung-jae Lee), den wir als Spieler 456 begleiten, es bis zum Ende durchhalten?

Wann kommt die 2. Staffel von Squid Game auf Netflix?

Wie THR berichtet, hat Netflix-Chef Ted Sarandos bei der Besprechung des vierteljährlichen Geschäftsberichts bestätigt, dass die 2. Season von Squid Game in der zweiten Hälfte von 2024 online gehen wird. Vor Juli ist also nicht mit neuen Folgen zu rechnen, ein konkretes Datum muss aber noch gefunden werden.

Wie geht es in Staffel 2 von Squid Game weiter?

Achtung, Spoiler zu Squid Game, Staffel 1: Gi-hun ging tatsächlich als Gewinner der Spiele hervor und erhielt den exorbitanten Gewinn von 45,6 Millionen Won, etwa 33 Millionen Euro. Dafür musste er aber mehrere Mitspielende inklusive seines Freundes sterben sehen und erfahren, dass der ihm ans Herz gewachsene alte Mann einer der Organisatoren war. In Staffel 2 wird Gi-hun sich mit seinem Geld daran machen, die reichen Männer hinter den Tintenfischspielen zu jagen. Gleichzeitig stehen schon neue Spieler:innen in den Startlöchern. Spoiler Ende.

Im Cast zurückerwartet werden dürfen auch Yoo Gong als Rekrutierer, Byung-hun Lee als Frontman und Ha-jun Wi als dessen Cop-Bruder Jun-ho.