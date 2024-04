Shogun-Konkurrenz bei Netflix: Historische Abenteuerserie klingt nach Squid Game mit Samurai

Bei Netflix hat man nach dem Erfolg von Shogun auf Disney+ bald eine historische Abenteuer-Konkurrenzserie am Start. Die verbindet das Setting mit der Prämisse des beliebtesten Titel des Dienstes.

Während Disney+ mit der neuen Shogun-Adaption Erfolge feiert, fackelt Netflix nicht lange rum und hat demnächst ein ganz ähnlich gestricktes Japan-Format im Angebot. Allerdings geht dieses schon fast in die Thriller- und Horror-Richtung.

Blutiges Samurai-Abenteuer mit Battle Royale-Regeln

Gleichzeitig erinnert das Samurai-Abenteuer an Squid Game , die mit Abstand erfolgreichste Netflix-Serie, deren 2. Season noch dieses Jahr online gehen soll.

Bei der von Netflix angekündigten Serie handelt sich um die japanische Produktion Last Samurai Standing. Sie basiert auf dem Roman Ikusagami von Autor Shogo Imamura, der auch schon eine Manga-Adaption erhalten hat.

Last Samurai Standing spielt im historischen Japan des späten 19. Jahrhundert während der Meiji-Zeit. Im Tenryuji-Tempel von Kyoto werden 292 herrenlose Samurai mit einem Preisgeld von 100 Milliarden Yen (über 600 Millionen Euro umgerechnet) in eine tödliche Falle gelockt. Wie in Battle Royale oder Squid Game müssen sie um das Preisgeld kämpfen, bis nur noch einer von ihnen übrig ist.

Wer spielt mit in der Squid Game-Samurai-Serie von Netflix?

Schauspieler Jun'ichi Okada, der auch als ehemaliges Boyband-Mitglied und Choreograph bekannt ist, wird die Hauptrolle spielen. Seine Serienfigur heißt Shujiro Saga und schließt sich den tödlichen Spielen nur aus einem Grund an: Er will seine Frau und Tochter retten.



Regisseur Michito Fuji (The Journalist) plant eine ambitionierte Serie mit großem Cast:

Wir erschaffen eine einzigartige Welt mit einem Ensemble-Cast. Wir fühlen uns verantwortlich, etwas noch nie Dagewesenes abzuliefern. Ich freue mich über die Gelegenheit, mit dieser tollen Geschichte, dem Cast und den Schauwerten ein Werk für Japan und die Welt zu schaffen.

