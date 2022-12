Ben Affleck teilt heftig gegen Netflix aus – und erklärt, wie er es besser machen will

Ben Affleck und Matt Damon haben ein neues Filmstudio gegründet. Mit ihren Produktionen wollen sie auf viel höhere Qualität als die Massenware von Netflix setzen.

Neben seiner Berufung als Schauspieler ist Ben Affleck auch schon lange als Produzent tätig. Zusammen mit seinem Kollegen und langjährigen Freund Matt Damon hat der Star ein neues Filmstudio namens Artists Equity gegründet.

Bei einer aktuellen Q&A-Runde sprach Affleck mit dem Investoren-Partner jetzt über die Ziele des Studios – und teilte direkt gegen den Streaming-Giganten Netflix aus.

Ben Affleck will Netflix-Fließbandware mit seinem neuen Filmstudio vermeiden

Laut Deadline sprachen Affleck und Investor Gerry Cardinale während einer Q&A-Runde des New York Times’ DealBook Summit über die Ziele des Filmstudios. Die Produktionen werden zum Streamen gemacht und sollen sich auf drei Titel pro Jahr, maximal fünf beschränken. Affleck will dadurch austauschbare, kurzlebige Massenware à la Netflix vermeiden:

Wenn du Reed Hastings fragst… Ich bin sicher, dass darin ein gewisses Risiko liegt, und ich bin sicher, dass sie eine großartige Strategie hatten, aber ich hätte gesagt: 'Wie werden wir 50 großartige Filme machen?! Wie ist das möglich?'

Es gibt keinen Ausschuss, der groß genug ist. Es gibt nicht genug – du kannst es einfach nicht tun. Es ist eine Sache, die Aufmerksamkeit und Hingabe und Arbeit erfordert und dem Fließbandprozess widersteht.

Affleck sprach darüber, dass seinem Filmstudio Artists Equity die Balance aus Kommerz und Qualität gelingen soll. Im Gegensatz zu Netflix, wo eine Masse an Filmen oft nur kurz oder für die Dauer eines Wochenendes angesagt ist, sollen sich die Menschen seiner Aussage nach auch in 20 Jahren noch an die Filme seines Studios erinnern.

Den Anfang dieser Streaming-Qualitätsoffensive will das Studio nächstes Jahr mit einem Film über die Air Jordan-Marke von Nike machen, der für Amazon entwickelt wird. Affleck soll bei dem bislang unbetitelten Projekt Regie führen, während Matt Damon eine der Hauptrollen spielt.

