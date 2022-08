Ben Afflecks peinlichster Film ist das Beste, was ihm passieren konnte

Finanzielle Misserfolge können Filmkarrieren aus der Bahn werfen, für Ben Affleck entwickelte sich sein peinlichster Flop jedoch zur Chance.

Flops können eine Chance darstellen. So geschah es bei einem Film mit Ben Affleck, der von der Kritik zerrissen und vom Publikum demonstrativ ignoriert wurde. Die Rede ist von der Gangsterkomödie Liebe mit Risiko a.k.a. Gigli, in dem er 2003 mit seiner damaligen (und heutigen) Partnerin Jennifer Lopez auftrat. Der Gipfel der Bennifer-Mania ging als einer der größten Flops der jüngeren Filmgeschichte in die Annalen ein, sorgte für hämisches Gelächter in der Presse und war für Ben Affleck womöglich trotzdem das Beste, was ihm hätte passieren können.

Für Ben Affleck war der Gigli-Flop auch ein Geschenk

Die Reaktionen auf Gigli waren jedoch alles andere als ein Zuckerschlecken für den späteren Batman-Star. In einem Interview mit Kumpel Matt Damon bei Entertainment Weekly im Januar beschrieb er, wie es sich anfühlt, zum Spott der Leute zu werden:

Der lustige Name, die Jennifer Lopez-Romanze und wie die überstrapaziert wurde, es war eine Art perfekter Sturm. [...] Ich kann nun verstehen, wie die Leute mich damals wahrgenommen haben und sich diesen Menschen als einen unreifen Burschen vorgestellt haben, der hochmütig ist oder zu viel besitzt. Es provozierte einige negative Gefühle bei den Leuten mir gegenüber.

Schaut euch den Trailer für Gigli mit Jennifer Lopez und Ben Affleck an:

Liebe mit Risiko - Trailer (English)

Und weiter:

Es gibt diese Facette der Menschen, die ich sehen konnte, die traurig und hart war, es war deprimierend und hat mich wirklich dazu gebracht, einige Dinge in Frage zu stellen, enttäuscht zu sein und viele Selbstzweifel zu entwickeln.

Der spätere Batman-Star zog die richtigen Schlüsse aus dem Flop

Es sind jedoch nicht die Niederlagen, die eine Karriere definieren, sondern wie man damit umgeht. Hier kam Gigli für Afflecks Werdegang wohl gerade richtig. Im selben Gespräch erklärte er:

Hätte es die Reaktionen auf Gigli nicht gegeben, hätte ich wahrscheinlich nicht entschieden 'Ich habe eigentlich keinen anderen Ausweg außer Regie zu führen', was sich als wahre Liebe meines professionellen Lebens herausstellte.

Rückblickend kann Ben Affleck Gigli deswegen Positives abgewinnen:

Was das angeht, ist es ein Geschenk. Und ich habe Jennifer kennengelernt, die Beziehung mit ihr ist wirklich bedeutend für mein Leben.

Affleck und Lopez hatten sich 2002 am Set von Gigli näher kennengelernt und waren 18 Monate ein Paar. Vier Jahre nach dem Flop kam Afflecks Regiedebüt Gone Baby Gone - Kein Kinderspiel in die Kinos, das von der Kritik gefeiert wurde.

Mehr zum Star: Ben Afflecks Batman kehrt früher zurück und Fans rasten sofort aus

2013 gewann er den Oscar für den Besten Film für Argo. Seit April 2021 ist er wieder mit Lopez zusammen. Am 16. Juli haben die beiden geheiratet, fast 20 Jahre nach ihrer ersten Verlobung.

