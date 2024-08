Berlin – Tag & Nacht-Star spricht über seine Rolle: „Schwer nachvollziehbar“

Bei Berlin – Tag & Nacht schlüpfen die Darsteller:innen in unterschiedliche Charaktere. Mit den Entscheidungen ihrer jeweiligen Rollen sind sie dabei aber nicht immer einverstanden.

Joe und Peggy sind bei Berlin – Tag & Nacht gerade mitten in den Vorbereitungen zu ihrer Hochzeitsparty. Die beiden haben sich vor einem Jahr heimlich das Jawort gegeben und wollen jetzt mit ihren Freunden und Familien nachfeiern. Was keiner ahnt: Malte plant Rache, die er auf der Feier durchziehen will.

Achtung, Spoiler zur Folge 3262 am Montag, dem 26. August

Joe ist überglücklich: Er hat mit Peggy die tollste Frau an seiner Seite, er hat die besten Freunde und er hat es geschafft, sich mit Malte zu vertragen. Während Joe denkt, Malte bereut sein Verhalten, plant dieser eine bittere Rache gegen den Biker.

Malte trifft sich ein letztes Mal mit Indira und sie überreicht ihm eine Tüte voll mit Böllern, um die Hochzeitsparty wortwörtlich zu sprengen. Als Malte auf dem Event sein wahres Gesicht zeigt, ist es schon zu spät: Er sprengt die Hochzeitstorte in die Luft. Er triumphiert, doch als er merkt, wie zwischen den Gästen Panik ausbricht, wird ihm bewusst – er hat einen großen Fehler gemacht.

„Schon immer von allen allein gelassen“: Darsteller Sam Bartz versucht seine Rolle zu verstehen

Darsteller und Darstellerinnen schlüpfen in der Serie in eine Rolle. Dabei bringen sie zwar immer auch von sich selbst etwas in die Figur rein, doch es gibt auch immer gewisse Unterschiede. So auch bei Sam Baartz und seiner Rolle Malte. Im Interview spricht Sam über die aktuelle Geschichte seiner Figur bei Berlin – Tag & Nacht und wie er in gewissen Situationen handeln würde. In Maltes Racheplänen sieht der Musiker einen Schrei nach Hilfe:

Malte fühlt sich allein und möchte Joes Aufmerksamkeit. Er wurde schon immer von allen allein gelassen und hat sich schon immer unverstanden gefühlt. Durch Joes Handeln ist die einzige Person, von der er sich halbwegs verstanden fühlt, Indira, ins Gefängnis gekommen. Dadurch fühlt sich Malte noch einsamer als vorher, was bei ihm Rachegedanken weckt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sam selbst hält nichts von Maltes Rachegelüsten. Er gehe Stress und Schwierigkeiten gerne aus dem Weg und würde Personen ignorieren, die ihm das Leben schwer machen. „Wenn ich mich solchem Stress doch mal stellen muss, versuche ich immer alles freundschaftlich und nett zu lösen, ich stecke auch gerne mal ein.“ Im echten Leben ist Sam also sehr viel ruhiger als seine Rolle Malte. Deswegen fällt es ihm auch schwer, seine Taten nachzuvollziehen.



Für mich persönlich ist sein Verhalten schwierig nachzuvollziehen, aber ich denke, dass Malte aufgrund der vielen Dinge, die auf ihn eingeprasselt sind, inzwischen einen Knacks weghat.

TV & Streaming: So kannst du Berlin – Tag & Nacht schauen

Neue Folgen der beliebten Vorabendserie laufen von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei RTL2. Eine Woche im Voraus können die Folgen bereits auf RTL+ gestreamt werden.