Berlin – Tag & Nacht-Vorschau: Peggy & Bruno küssen sich – und Lennart schockt am Hochzeitstag alle!

Amelie und Lennart wollen sich bei Berlin – Tag & Nacht endlich das Jawort geben. Doch Lennart haut am Hochzeitstag nochmal alle um.

Bei Berlin – Tag & Nacht hatten Amelie (Pia Trümper) und Lennart (Lukas Rantz) keine leichte Zeit, denn die Planung ihrer Hochzeit verlangte ihnen einiges ab. Vor allem der Streit mit Milla (Liza Waschke) überschattete Amelies Freude. Denn Milla war bis zuletzt gegen die Heirat. Nach etlichen Zweifeln stehen die beiden aber endlich vor dem Altar.

Achtung, Spoiler Folge 3322 (TV-Ausstrahlung 20. November)

Mittlerweile überwiegt bei allen Beteiligten die Vorfreude auf den großen Tag. Amelie und Lennart steht nichts mehr im Weg. Milla führt ihre Tochter zum Altar und übergibt sie guten Gewissens an ihren Ehemann in spe. Die Stimmung ist losgelöst und alle schauen gespannt auf das Brautpaar. Als die Traurednerin mit ihrer Rede beginnt, füllen sich Amelies Augen langsam mit Tränen und sie erkennt, wie glücklich sie ist. Dann kommt die entscheidende Frage: „Möchtest du mit Amelie Wolf den Bund der Ehe eingehen?“ Als Lennart nicht sofort antwortet, wird Amelie nervös. Lenny? "Nein, ich kann nicht", platzt es plötzlich aus ihm heraus. "Amelie, ich liebe dich und daran wird sich auch niemals was ändern. Aber ich finde es ist zu früh für eine Hochzeit."

Amelie ist im ersten Moment perplex, doch zur Überraschung aller Anwesenden fällt sie ihrem Bräutigam in die Arme. Für sie sei es genauso zu früh und sie wolle ihn erst irgendwann in weiter Zukunft heiraten.

Hochzeit mit Folgen: Peggy und Bruno kommen sich näher

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Berlin – Tag & Nacht schauen

Das Nein-Wort von Lennart soll an diesem Abend aber nicht die einzige Überraschung bleiben. Peggy (Katrin Hamann) ist immer noch von Joe (Lutz Schweigel) enttäuscht. Ihr Ehemann hat nur noch seinen Boxclub im Kopf und interessiert sich kaum noch für seine Frau. Unterstützung findet Peggy bei Joes Bruder Bruno (Matthias Etienne Girulat). Nach der geplatzten Hochzeit wartet Peggy immer noch vergeblich auf ihren Partner, der sich verspätet. In ihrem Frust flüchtet sie sich in Brunos Arme, der sie mit Komplimenten überschüttet – und dann passiert es:

Montag bis Freitag läuft Berlin – Tag & Nacht täglich um 19:05 Uhr bei RTL2. Die jeweilige Episode kann schon eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.