Berüchtigtes Action-Meisterwerk stand 25 Jahre auf dem Index  – erster Trailer fürs Remake entfesselt die "Königin der Toten"

John Woos The Killer gilt als stilprägender Action-Film und war zu brutal für die Moralwächter. Jetzt hat der Meister seinen Klassiker neu verfilmt und der Trailer ist da.

Nein, dieser The Killer hat nichts mit dem gleichnamigen Netflix-Film von David Fincher zu tun, in dem Michael Fassbender zu Werke ging. Verwirrend ist die tödliche Titel-Situation im gegenwärtigen Auftragsmörder-Kino trotzdem.

So viel zur Erklärung: 1989 legte der spätere Im Körper des Feindes-Regisseur John Woo seinen Action-Klassiker The Killer vor, der fürs Zeitlupen-Ballerkino stilprägend war. 35 Jahre später hat sich Woo erneut des Stoffes angenommen. Diesmal spielen Fast & Furious-Hackerin Nathalie Emmanuel und Lupin-Star Omar Sy die Hauptrollen. Kürzlich ist der erste Trailer für den neuen The Killer erschienen.

Schaut euch hier den Trailer für The Killer an:

The Killer - Trailer (English) HD

Nathalie Emmanuel spielt in The Killer die "Königin der Toten"

Im Original aus Hongkong übernahmen Chow Yun-Fat und Danny Lee die Rollen eines Profikillers und eines Polizisten, die eine Faszination für einander entwickeln. In der Neuverfilmung gibt Nathalie Emmanuel die (so der Trailer) "Königin der Toten". Die Killerin entwickelt angesichts einer verletzten jungen Frau (Diana Silvers) ein Gewissen. Omar Sy tritt nach dem Netflix-Hit Lupin auf die andere Seite des Gesetzes und spielt den Polizisten, der sie verfolgt. Avatar-Darsteller Sam Worthington gibt den Mentor der Killerin.

The Killer war neben Hard Boiled und A Better Tomorrow einer jener Filme, die John Woos internationalen Ruf als Action-Meister begründeten. Woo ging in den 1990ern nach Hollywood, wandte sich im neuen Jahrtausend aber wieder China zu. Vergangenes Jahr erschien mit Silent Night - Stumme Rache sein erster englischsprachiger Film seit Paycheck (2003). Der für den US-amerikanischen Streaming-Dienst Peacock produzierte The Killer ist nun sein nächster englischsprachiger Streich.

Damit endet gleichzeitig eine lange Geschichte von Remake-Bemühungen. Erste Pläne für eine Hollywood-Version von The Killer gab es nämlich schon 1992, damals mit Richard Gere und Denzel Washington in den Hauptrollen, wie The Wrap berichtet. Dieser und weitere Versuche scheiterten. Jetzt muss der Meister selbst ran.

Das Action-Original stand 25 Jahre auf dem Index

In den USA wird der Film am 23. August auf Peacock veröffentlicht. Einen deutschen Starttermin hat The Killer aber noch nicht. Dafür könnt ihr das Original mittlerweile uncut auf Blu-ray kaufen* . Das war nicht immer so. Ab 1990 stand der Action-Klassiker dank "einer Aneinanderreihung von spektakulären Einzel- und Massentötungen" auf der Liste der jugendgefährdenden Medien. Erst 2015 wurde die Indizierung von The Killer aufgehoben. Ob das Remake da mithalten kann?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.