Berührender Trailer zur Prinz von Bel-Air-Reunion: Wo kommt das Special in Deutschland?

Zum großen Wiedersehen der Prinz von Bel-Air-Stars ist ein emotionaler Trailer veröffentlicht worden. Doch wann und wo können wir das Special mit Will Smith in Deutschland sehen?

In den USA haben Fans von Der Prinz von Bel-Air diese Woche Grund zur Freude. Am 19. Oktober erscheint das Reunion-Special mit dem großen Wiedersehen der Stars zum 30-jährigen Jubiläum beim Streamingdienst HBO Max.

Um die Vorfreude nochmal anzuheizen, ist am Wochenende der erste Trailer zur Prinz von Bel-Air-Reunion veröffentlicht worden. Neben nostalgischer Freude kommt es hier auch schon zu emotionalen Momenten und nassen Augen. Wir fragen uns allerdings noch, wann und wo das neue Special zu Der Prinz von Bel-Air überhaupt in Deutschland zu sehen ist.

Schaut den ersten Trailer zur Prinz von Bel-Air-Reunion

In der Vorschau zum Sitcom-Special treffen Will Smith, Tatyana Ali (Ashley), Alfonso Ribeiro (Carlton), Karyn Parsons (Hilary), Daphne Reid (Tante Viv), Joseph Marcell (Geoffrey) und DJ Jazzy Jeff (Jazz) wieder aufeinander. Neben erfreulichen Erinnerungen an die damalige Produktion, bei der der Live-Dreh vor Publikum jedes Mal zur größten Party wurde, wird es aber auch schon emotional.

Schaut hier den Trailer zum Prinz von Bel-Air-Special!

The Fresh Prince of Bel-Air - Reunion Special Trailer (English) HD

Bewegt erinnert sich der Cast von Prinz von Bel-Air an den 2013 verstorbenen James Avery, der als Onkel Phil in der Sitcom berühmt war. Am Ende des Trailers wird dann auch noch die überraschende Versöhnung zwischen Will Smith und Janet Hubert-Whitten (die erste Tante Viv) angedeutet. Beide waren jahrzehntelang verstritten.



Wann und wo kommt die Prinz von Bel-Air-Reunion in Deutschland?

In den USA erscheint das Reunion-Special zur Kult-Sitcom am 19. Oktober 2020 bei Warners Streamingdienst HBO Max. Da es diesen in Deutschland aber nicht gibt, stehen zurzeit noch keine offiziellen Infos zur Veröffentlichung des Specials bei uns fest.

Alle Staffeln von Der Prinz von Bel-Air könnt ihr zurzeit bei Netflix und Amazon Prime streamen. Da Netflix in der Vergangenheit schon öfters für Überraschungen gesorgt hat, was die Veröffentlichung von Specials betrifft, könnte der Streamingdienst hierzulande vielleicht für die deutsche Veröffentlichung der Prinz von Bel-Air-Reunion sorgen.

Schwelgt mit dem Prinz von Bel-Air-Intro in Nostalgie!

Der Prinz von Bel-Air - Intro Clip (Englisch)

Da HBO Max-Produktionen wie zum Beispiel die Serie Raised by Wolves oder generell HBO-Serien in Deutschland bei Sky laufen, wäre der Pay-TV-Sender auch noch eine mögliche Heimat für das Prinz von Bel-Air-Special. Wir halten euch über neue Infos zur deutschen Veröffentlichung auf dem Laufenden.

Auf was freut ihr euch bei der Prinz von Bel-Air-Reunion am meisten?