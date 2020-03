Beschämt in Harry Potter 2: Emma Watson wollte keine Umarmungen

Harry Potter und die Kammer des Schreckens beweist: Beim Dreh mit Kinderdarstellern wie Emma Watson läuft nicht immer alles so wie geplant. Auch junge Schauspieler haben Einfluss.

Heute läuft Harry Potter und die Kammer des Schreckens um 20:15 Uhr bei Sat.1. Doch auch wenn der zweite Film der Reihe mittlerweile schon 18 Jahre alt ist, lässt sich dazu immer noch Interessantes erfahren. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Hermine-Darstellerin Emma Watson dafür verantwortlich war, dass eine wichtige Szene geändert wurde.

Tatsächlich existiert ein Moment am Ende von Harry Potter 2 nur deswegen so, wie wir ihn heute kennen, weil der damals 12-jährigen Darstellerin etwas im Drehbuch zu peinlich war. (Achtung, Harry Potter-Spoiler folgen)

Harry Potter 2: Warum umarmt Hermine Ron am Ende nicht?

Jeder Fan kennt die Szene: Am Ende von Harry Potter und die Kammer des Schreckens betritt Hermine (Emma Watson), von ihrer Versteinerung geheilt, Hogwarts Große Halle und wird mit Harry (Daniel Radcliffe) und Ron (Rupert Grint) wiedervereint. Harry wird von ihr umarmt, aber Ron gibt sie nur die Hand.

© Warner Harry Potter 2: Umarmung oder Handschlag?

Haben wir es hier mit einer frühen Form sozialer Distanzierung zu tun? Nein, nicht ganz. Auch die Erklärung, dass der Moment ein Foreshadowing ist, also ein Andeuten dessen was noch kommt (Ron und Hermine werden am Ende ein Paar), ist zwar ein nettes Sahnehäubchen, war aber nicht der eigentliche Grund, weshalb es zu dem so förmlichen Wiedersehen kam. Hier spielte anscheinend die Realität der Fiktion unbeabsichtigt in die Hände.

Emma Watson und die Peinlichkeiten von Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Der wahre Grund für diese Harry Potter 2-Szene liegt vielmehr in der Verlegenheit der damals 12-jährigen Jungdarstellerin. In einem BBC-Interview erklärte Emma Watson nämlich:

Damals habe ich [zu Regisseur Chris Columbus] gesagt: Das kann nicht dein Ernst sein! Du willst, dass ich durch die Große Halle renne und meine Arme um Harry werfe? - Chris sagte: Ja. Und ich sagte: Niemals, das ist so peinlich! Vor 300 Schauspielern in der Großen Halle! Also haben wir einen Deal gemacht: Keine Zeitlupe und keine schmalzige Musik.

Im Drehbuch zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens stand zwar die Anweisung, dass Hermine beide Jungs umarmen sollte, doch Chris Columbus ließ sich auf Emma Watsons Änderung ein, nur Harry zu drücken und Rons Hand zu schütteln.

Emma Watson verriet später außerdem, dass sie beim Dreh der Szene Daniel Radcliffe immer viel zu schnell wieder losließ, weshalb die Einstellung eingefroren werden musste, um den Moment länger andauern zu lassen. Im fertigen Film ist davon zwar nichts mehr zu erkennen, aber es fällt auf, wie schnell der erste Schnitt erfolgt, nachdem der Körperkontakt der Kinder hergestellt wird. Seht euch die Szene hier noch einmal an:

In gewisser Weise könnten wir hier argumentieren, dass Emma Watsons Änderung Harry Potter und die Kammer des Schreckens wahrhaftiger macht, denn da sie selbst ein Kind in Hermine Grangers Alter war, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Zauberschülerin ähnliche Gefühle gehabt hätte.

Kanntet ihr diese süße Neben-Info zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens schon?