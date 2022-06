Besser als Game of Thrones und Breaking Bad: The Boys-Fans reagieren begeistert auf den Herogasm in Staffel 3

Mit dem Herogasm sollte The Boys Staffel 3 auf einem absoluten Höhepunkt enden. Die ersten Reaktionen der Fans zufolge hat das bestens funktioniert.

The Boys-Fans haben einer Folge von Staffel 3 ganz besonders entgegengefiebert. In der sechsten und letzten Episode gab es ab diesem Wochenende endlich die lang angekündigte Superhelden-Orgie des Herogasm zu sehen. Viele reagieren jetzt mit einer Mischung aus Ekel und Begeisterung. Für manche stellt die Folge selbst Breaking Bad und Game of Thrones in den Schatten.

Herogasm-Reaktionen von The Boys-Fans: "Die beste Folge der ganzen Staffel"

Selbst hartgesottene The Boys-Fans stellten sich auf eine neue Messlatte in Sachen Widerlichkeiten ein. Und bekamen ihn auch. "Es gibt hier keinen Gott", beschreibt einer seine Reaktion. Für einen anderen ist die verzerrte Fratze des Sonic-Igels der perfekte Ausdruck.

Trotz allem Ekel schimmert aber vor allem die Ekstase über die Qualität der Episode durch. "Die beste Folge der Staffel", heißt es etwa, und einer Reaktion zufolge schlägt der Herogasm selbst gefeierte Höhepunkte von Game of Thrones und Breaking Bad in die Flucht. Auch Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) hat das Staffel 3-Finale offenbar schon gesehen. Und versucht, es wieder zu vergessen.

Wann kommt Staffel 4 von The Boys zu Amazon Prime Video?

Wie es nach so einer Folge überhaupt weitergehen kann, wissen wohl nur die Serien-Schöpfer. The Boys wurde bereits um eine 4. Staffel verlängert. Einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht, wir rechnen aber im Sommer 2024 mit den neuen Folgen.

Die 20 besten Serienstarts im Juni: The Boys und 7 Marvel-Serien

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake sowie die neuen Staffeln von The Boys und The Umbrella Academy.

Was haltet ihr vom Herogasm in The Boys Staffel 3?