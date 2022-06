The Boys: Amazon hat gerade die beste Nachricht für Fans verkündet

Die brutale Superhelden-Serie The Boys geht weiter. Amazon gibt den Macher:innen um seine erfolgreiche Show früh Planungssicherheit. Das sollte die Wartezeit auf Staffel 4 verkürzen.

Seit einer Woche läuft die 3. Staffel The Boys. Die ersten drei Folgen sind bereits verfügbar und sie zeigen die besten und abstoßendsten Seiten der Amazon-Superhelden-Serie. Fans von blutigen Körper-Explosionen und bissiger Marvel-Satire können jetzt aufatmen: The Boys geht weiter.

Amazons blutiger Superhelden-Hit The Boys kriegt eine 4. Staffel

Das Unternehmen hat soeben via Pressemitteilung die 4. Staffel von The Boys bestätigt und Fans damit die bestmögliche Nachricht vor dem Wochenende beschert. Wann die 4. Staffel erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Aber die frühe Bekanntgabe sollte für einen nicht allzu fernen Termin sorgen.

Immerhin hat das Team um Showrunner Eric Kripke jetzt Planungssicherheit und kann schnell die Räder in Bewegung setzen. Eine Wartezeit von über eineinhalb Jahren wie zwischen Staffel 2 und 3 muss so nicht mehr zustande kommen. (Besetzung: Das sind die 10 wichtigsten neuen Supes in The Boys Staffel 3)

Kampf gegen Homelander: Darum soll es in The Boys Staffel 4 gehen

In einem Statement (via THR ) sprach Kripke vage über die Ausrichtung der neuen Staffel:

Wir freuen uns, den Kampf von Butcher und den Boys gegen Homelander und die Seven weiterzuführen und die wahnsinnige Welt, in der wir leben, zu kommentieren. Außerdem ist das das erste Mal, dass explodierende Genitalien zu weiterem Erfolg geführt haben.

Schaut hier den Trailer zu The Boys Staffel 3

The Boys - S03 Trailer (Deutsch) HD

