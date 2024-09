Besser kann ein Western nicht sein: Sichert euch das bildgewaltige Meisterwerk in der neuen 4K-Version

Regelmäßig wird Spiel mir das Lied vom Tod zu den besten Filmen aller Zeiten gezählt. Jetzt könnt ihr euch die Remastered Edition des Kultwesterns in bester 4K-Qualität fürs Heimkino sichern.

Der bildgewaltige Westernklassiker Spiel mir das Lied vom Tod ist jetzt in der Remastered Edition in höchster 4K-Qualität und einem umfangreichen Bonusmaterial vorbestellbar. Der Film von Sergio Leone besticht neben seinen erstklassigen Bildern auch durch die ikonische Musik und eine große Fangemeinde, zu der auch Meisterregisseur Quentin Tarantino zählt.



Spiel mir das Lied vom Tod: Ein Western so tragisch wie eine Oper

Selbst jene, die den Klassiker bisher noch nicht gesehen haben, dürften wohl die Mundharmonikamelodie kennen, die zu Beginn des Films zu hören ist. Hier warten drei Revolverhelden auf die Einfahrt eines Zuges und werden dabei von einem namenlosen Helden (Charles Bronson) überrascht. Der darauffolgende Schusswechsel gibt den Auftakt für die epische Geschichte über Rache und Gier.

Tragisch wie eine Oper inszeniert Leone die zwielichtigen Figuren und nutz die Musik als einen Hauptbestandteil des Films. Teils arrangierte er ganze Szenen im Rhythmus der Klänge. Die stammt von dem preisgekrönten Komponisten Ennio Morricone, der jedem Protagonisten eine eigene Melodie zukommen ließ.

Quentin Tarantino arbeitete mit dem Spiel mir das Lied vom Tod-Komponisten zusammen

Morricone sorgte in unzähligen Western für die musikalische Begleitung. Unter anderem in Tarantinos eisigen Western The Hateful 8, wofür er den Oscar für die beste Filmmusik erhielt. Tarantino selbst feiert auch die Stilsicherheit Leones in Spiel mir das Lied vom Tod, der die tragische Oper mit dem klassischen Western vereint (via: IndieWire ):

Ein so großartiger Stilist wie er zu sein, diese Opernwelt zu erschaffen und das innerhalb eines Genres zu tun, auf die Regeln des Genres zu achten und gleichzeitig ständig diese Regeln zu brechen – er liefert dir einen wunderbaren Western.

Neben der Filmmusik überzeugt in dem klassischen Western aber auch die Kameraarbeit mit vielen beklemmenden Close-ups, die Geschichte, die sich langsam entfaltet und ein unfassbar bösartiger Killer, der mit Henry Fonda grandios besetzt ist. Wem Spiel mir das Lied vom Tod noch in der Filmsammlung fehlt, sollte dies unbedingt korrigieren.

In der neuen Remastered Edition ist der Western auf 4K UHD und Blur-ray enthalten. Zusätzlich gibt es eine Blu-ray Bonusdisc mit jeder Menge Extras, wie Kommentare, ein Rückblick mit Filmkritiker Leonard Maltin, Hintergründe zu Sets von damals und heute und vieles mehr findet.

