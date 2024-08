Besser kann ein Western nicht sein: Sichert euch Spiel mir das Lied vom Tod erstmals in perfekter 4K-Qualität

Spiel mir das Lied vom Tod gilt als einer der größten Western-Klassiker und besten Filme überhaupt. Jetzt erscheint bald eine restaurierte 4K-Fassung auf Blu-ray.

Der Italowestern Spiel mir das Lied vom Tod aus dem Jahr 1968 von Sergio Leone mit Charles Bronson und Henry Fonda ist im Moviepilot-Ranking der besten Western ganz vorne. Auch auf Platz 14 der besten Filme überhaupt ist er mit dabei. Am 12. September erscheint Spiel mir das Lied vom Tod nun neu als Remastered-Version in 4K Ultra-HD mit zusätzlicher Blu-ray und allerhand Bonusmaterial, die ihr euch jetzt bei Amazon sichern könnt *.



Darum geht es im Western-Meisterwerk Spiel mir das Lied vom Tod

An einer Eisenbahnstrecke zum Pazifik will der skrupellose Eisenbahnunternehmer Morton (Gabriele Ferzetti) einen neuen Bahnhof bauen. Auch der Farmer McBain (Frank Wolff) will sich an der Strecke bereichern. Um Druck auszuüben, soll ihn Mortons Killer Frank (Henry Fonda) einschüchtern, doch stattdessen erschießt er ihn kurzerhand. Mitsamt seinen drei Kindern.

Einen Tag später kommt McBains kürzlich angetraute Ehefrau Jill (Claudia Cardinale) auf der Farm an und tritt dessen Erbe an. Zunächst glauben aufgrund eines Hinweises alle, dass der Gauner Cheyenne (Jason Robards) der Mörder des Farmbesitzers ist, doch ein geheimnisvoller Mundharmonikaspieler (Charles Bronson) bringt Licht ins Dunkel. Gemeinsam mit Cheyenne will er Jill gegen Frank helfen. Und er hat selbst noch eine Rechnung mit dem Mörder offen.

So gut ist Spiel mir das Lied vom Tod



Nicht nur in den Moviepilot-Rankings, sondern auch in der Community hat der Klassiker mit durchschnittlich 7,8 von 10 Punkten eine sehr hohe Wertung. Zudem wurden auch in der FILMSTARTS-Kritik 5 von 5 Sterne mit der Auszeichnung als Meisterwerk für Spiel mir das Lied vom Tod vergeben.

Demnach machen neben der Inszenierung und Ennio Morricones Musik auch die hervorragende Besetzung und die ebenso exzellente Fotografie von Kameramann Tonino Delli Colli den Film zu einem besonderen Klassiker, den wohl jeder Kino-Fan gesehen haben sollte.

