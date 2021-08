Lange war es ruhige um die The Expendables-Reihe mit Sylvester Stallone. Doch jetzt ist Teil 4 offiziell in Produktion. Die Fortsetzung kommt wie gewohnt mit vielen Stars, aber auch mit einer großen Veränderung.

Das nächste große Actionfest im Kino kündigt sich an: Wie der Hollywood Reporter berichtet, befindet sich The Expendables 4 offiziell in Produktion. Die Reihe, die 2010 von Sylvester Stallone ins Leben gerufen wurde, geht in die nächste Runde. Im Oktober sollen die Dreharbeiten beginnen. Auch der Cast der Fortsetzung steht schon fest.

Die Ankündigung des vierten Expendables-Films wartet mit einer großen Überraschung auf. Laut den Quellen des Hollywood Reporters ist Sylvester Stallone nach wie vor ein fester Bestandteil des Ensembles, allerdings spielt er nicht mehr die Hauptrolle. Stattdessen übernehmen Megan Fox und Jason Statham die Führung.

Megan Fox und Jason Statham führen The Expendables 4 an

Statham ist bereits in alter Bekannter im Kreis der Expendables. Seit dem ersten Teil gehört er zu der titelgebenden Söldnergruppe. Nun steigt er einen Rang auf – allerdings nicht allein. Gemeinsam mit Fox, die zuletzt in dem brutalen Survival-Thriller Rogue Hunter zu sehen war, führt er das neue Expendables-Team an.

Aus dem vorherigen Filmen kehren zurück:

Neu im Expendables-Team sind:

Der Cast ist sicherlich noch nicht komplett. Ausgehend von den ersten drei Expendables-Filmen dürfen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt noch über weitere Zugänge freuen.

Der Trailer zum jüngsten The Expendbales-Film:

The Expendables 3 - Trailer (Deutsch) HD

Inszeniert wird The Expendables 4 von Scott Waugh, der im Lauf seiner Karriere viel Erfahrung im Actionfach gesammelt hat. Der ehemalige Stuntman brachte neben Act of Valor den adrenalingeladenen Need for Speed in die Kinos. Der überzeugte mit seiner handgemachten Action – gute Voraussetzungen für einen neuen Expendables-Film.



Wartet The Expendables 4 mit einer Staffelübergabe auf?

Das Drehbuch stammt dieses Mal aus der Feder von Spenser Cohen, der den Netflix-Film Extinction geschrieben hat und ebenfalls an Roland Emmerichs neuem Science-Fiction-Film Moonfall beteiligt ist. Überarbeitet wurde Cohens Drehbuch von Max Adams und John Joseph Connolly.

Zur Handlung von The Expendables 4 ist nichts bekannt. Auch der Kinostart steht noch nicht fest. Wenn Megan Fox und Jason Statham das Team übernehmen, könnte uns eine Staffelübergabe erwarten. Damit kennt sich Sylvester Stallone bestens aus, wie er in den beiden Creed-Filmen mit Michael B. Jordan bewiesen hat.

Welche Actionstars wollt ihr noch in The Expendables 4 sehen?