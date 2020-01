Bestätigt: Das sind die 12 Dschungelcamp-Kandidaten

Die neueste Staffel des Dschungelcamps steht an, und kurz vor dem Start enthüllt RTL alle zwölf Kandidaten, die sich in diesem Jahr in den australischen Dschungel begeben.

Bereits zum 14. Mal schickt RTL in wenigen Tagen mehr oder weniger prominente Kandidaten in den australischen Dschungel. Die Teilnehmersuche ist dabei jedes Mal spannend und eine gute Auswahl ist essentiell für den späteren Verlauf des Dschungelcamps. So müssen wir dieses Jahr bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! auf die Freundin von Michael Wendler verzichten, welche heiß gehandelt worden war. Wie DWDL berichtet, gab RTL nun die offiziellen zwölf Kandidaten für das Dschungelcamp 2020 bekannt - zumindest für die Ex-Freundin vom Wendler hat es gereicht. Das sind die 12 Dschungelcamp-Teilnehmer 2020 Vor dem Start der neuen Staffel wurden bereits elf Kandidaten aufgedeckt, mit Raúl Richter (Gute Zeiten, schlechte Zeiten) wissen wir seit kurzem auch die mysteriöse Nummer Zwölf. Claudia Norberg: Die Ex-Freundin von Michael Wendler Anastasiya Avilova: Das Model ist aus Temptation Island bekannt Elena Miras: Gewinnerin von Das Sommerhaus der Stars, war außerdem bei Love Island dabei

Günther Krause: Der erste Politiker im Dschungelcamp ist ehemaliger Bundesminister für Verkehr

Daniela Büchner: Wurde mit ihrem Ehemann Jens durch Goodbye Deutschland bekannt Prince Damien: Deutschland sucht den Superstar-Gewinner von 2016 Marco Cerullo: Ehemaliger Kandidat von Bachelor in Paradise Sonja Kirchberger: Aus Die Venusfalle bekannte Schauspielerin Marcus Reinecke: Bekannt aus seiner Sendung Die Superhändler Sven Ottke: Ehemaliger Profiboxer und Weltmeister im Supermittelgewicht Toni Trips: Teilnehmerin bei DSDS 2019 In diesem Jahr gibt es wieder ein volles Programm rund um das Dschungelcamp, so läuft erstmals eine Extra-Sendung mit Dr. Bob. Die neue Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! startet am 10. Januar 2020, die erste Show beginnt um 21:15 Uhr. Was haltet ihr vom Kandidatenfeld des Dschungelcamps?