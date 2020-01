Dschungelcamp 2020: Drastische Änderung für das Camp nach 16 Jahren

Die kommende 14. Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! reagiert mit einer neuen Regel auf die verheerenden Feuer, die seit Monaten in Australien lodern.

Seit Oktober sind vor allem der Süden und Osten Australiens von starken Buschbränden betroffen. Nun hat RTL auf die verheerende Situation in Down Under reagiert und eine Veränderung für die bevorstehende 14. Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! bekanntgegeben. Die Show findet seit jeher in dem Ozeanien-Staat statt.

Jetzt auch bestätigt: Das sind die 12 Dschungelcamp-Kandidaten

Wie der Kölner Privatsender gegenüber der dpa (via DWDL) bestätigte, wird es im Dschungelcamp 2020 keine offenen Lagerfeuer mehr geben.

Schluss mit Lagerfeuer: Das erwartet die Dschungelcamp-Teilnehmer 2020

Demnach wird es "diesmal nur gasbetriebenes Feuer" geben. In den vergangenen Ausgaben von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus mussten die Dschungelcamp-Teilnehmer auch nachts ihr Feuer am Laufen halten. Hierfür mussten mindestens zwei Kandidaten wach bleiben, was der Sendung rund um die Uhr potenzielles Unterhaltungsmaterial bescherte.

Eine Gefahr bestehe für die Dschungelcamper indes kaum, wie ein RTL-Sprecher erklärte:

Wir verfolgen die dramatische Situation in Australien genau. Das Areal, auf dem sich das Dschungelcamp in Australien liegt, ist von den Buschbränden nicht betroffen. Es ist auch nahezu ausgeschlossen, dass die Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen können.

Mit der Maßnahme in der kommenden Ausgabe von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! folgt RTL dem britischen Pendant I’m a Celebrity - Get me out of here! zum wiederholten Male. Im vergangenen Monat wurde dort eine Änderung getroffen, derzufolge kein Lagerfeuer mehr gemacht werden durfte.

Stattdessen mussten die Teilnehmer auf Gaskocher zurückgreifen. Erst kürzlich folgte die deutsche Variante der britischen Version in einem anderen Punkt: Für die Show werden keine lebenden Tiere mehr verzehrt.

Die 14. Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! startet am 10. Januar 2020. Inzwischen hat RTL das 12-köpfige Feld der Dschungelcamp-Kandidaten offiziell bestätigt.

Was sagt ihr zur neusten Veränderung für das Dschungelcamp 2020?