Beste MCU-Figur überhaupt: Black Widow-Star spricht über neuen Charakter

Im MCU-Film Black Widow spielt David Harbour den Helden Red Guardian, den der aus Stranger Things bekannte Schauspieler jüngst in höchsten Tönen lobte.

Noch bleibt abzuwarten, ob Black Widow mit Scarlett Johansson angesichts der Coronoavirus-Pandemie überhaupt zum geplanten Termin Ende April in den Kinos startet. Zumindest der jüngste Trailer lässt darauf vorerst hoffen. Falls der Marvel-Film pünktlich starten sollte, könnt ihr euch womöglich auf einen der interessanteren Charaktere des Marvel Cinemativ Universe (MCU) freuen.

Schauspieler David Harbour spricht sogar davon, dass sein Held Red Guardian aka Alexei Shostakov in Black Widow die beste MCU-Figur überhaupt sei.

Black Widow: David Harbour lobt seinen MCU-Helden als vielschichtig

Zwar sei er "voreingenommen", wie Harbour gegenüber Entertainment Weekly zugab, "aber ich denke, es ist der beste Charakter im gesamten Marvel Cinematic Universe." Sein Red Guardian sei vor allem eine vielschichtige Figur, hinter der mehr stecke als man zunächst denken könnte:

Ich meine er ist ein Narzisst, also ist es ziemlich passend, dass ich ihn spiele und das denke. Aber er ist einfach so vielschichtig. Auf einer Ebene ist er der klassische Superhelden-Badass-Charakter, aber wenn man ihn trifft, hat er dieses Bedürfnis, gemocht zu werden und er will, dass man ihn als jemand Lustiges und Großes wahrnimmt - was er nicht ist.

© Disney David Harbour als Red Guardian in Black Widow

Schon der erste Trailer zu Black Widow zeigt den Red Guardian vor allem als typischen Sidekick, der für Auflockerungen sorgen soll. Ob David Harbours Marvel-Figur tatsächlich mehr ist als komödiantische Projektionsfläche darstellen wird, wird sich spätestens zum Kinostart in einigen Wochen zeigen.

In Deutschland läuft Black Widow nach aktuellen Planungen am 30. April 2020 in den Lichtspielhäusern an. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass eine Verschiebung wegen des Coronavirus' nicht auszuschließen ist.

David Harbour schwärmt von Marvel-Figur in Black Widow: Was erhofft ihr euch vom Film?