Beste Sci-Fi-Trilogie der 80er: Zurück in die Zukunft endlich in hoher Qualität auf 4K Ultra HD

Die Zurück in die Zukunft-Trilogie ist die beste Science-Fiction-Trilogie der 1980er: unterhaltsam und spannend. Bald gibt es sie auch in bester Qualität auf 4K Ultra HD.

Zurück in die Zukunft gehört zu den erfolgreichsten und populärsten Franchises der Filmgeschichte. Jetzt endlich kommt für Millionen Fans auf der ganzen Welt eine 4K Ultra HD-Version der drei ikonischen Filme auf den deutschen Markt.

Die Filme um den zeitreisenden DeLorean mit Vorstadt-Teenager Marty McFly (Michael J. Fox) und dem exzentrischen Wissenschaftler Doc Brown (Christopher Lloyd) sind in die Jahre gekommen, aber nun ist der Staub abgewaschen.



Teil 1 erschien im Mitte des Jahres 1985, dann ging es mit Zurück in die Zukunft 1989 und 1990 weiter. Obwohl die Reihe schon in die Jahre gekommen ist, könnt ihr die beste Sci-Fi-Trilogie der 1980er bald in hoher Qualität sehen. Am 14. Januar 2021 ist es soweit. Für Fans ist das garantiert ein Schmankerl. Wie wir von Universal Pictures erfahren haben, ist das Veröffentlichungsdatum allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Die Trilogie ist zum Kultobjekt geworden. Jede neue Generation findet sie spannend und entdeckt sie neu. Dabei ist es nicht nur die spannende und unterhaltsame Geschichte, die immer wieder punktet, sondern auch einzelne Objekte aus den Filmen wurden zu ikonischen Objekten der Popkultur.

Zurück in die Zukunft: Bonus-Material auf der 4K Ultra HD-Box

Aktuell wird mit viel Bonus-Material auf der Zurück in die Zukunft-Box geworben. Über 100 Minuten mit neuen Extras wird es zu sehen geben.

Das Zurück in die Zukunft-Kultobjekt per se - Der umgebaute DeLorean DMC-12

Die beste Sci-Fi-Trilogie der 80er hat uns einige Kultobjekte geschenkt, unter anderem die Zeitmaschine, den umgebauten DeLorean DMC-12. Er kann beim Erreichen einer Geschwindigkeit von 140 km/h durch die Zeit reisen.

Damit hat es eine echte Auto-Rarität in den Film geschafft, denn die Produktion dieses aus rostfreiem Edelstahl fabrizierten Sportwagens wurde bereits nach 21 Monaten und etwa 9.200 Fahrzeugen wieder eingestellt. Davon wurden allein drei Fahrzeuge für den Dreh von Zurück in die Zukunft verwendet.

© Universal Pictures Der DeLorean DMC-12

DeLorean DMC-12 ist zum ikonischen Objekt mehrerer Generationen geworden. Viele Fans hängen sich große Wandbilder über das Sofa, um ihre Verbundenheit mit der Sci-Fi-Trilogie zu bekunden, haben Miniatur-Autos im Regal zu stehen oder tragen den DeLorean stolz auf ihrer Brust.



Es ist nicht nur der DeLorean, der sich aus der Science-Fiction-Trilogie in die Popkultur einbrachte, auch die Jacke von Marty McFly wurde zum Kultobjekt, genauso wie das Hoverboard, das schwebendes Skateboard. Wer wünscht sich das nicht?

