Bildgewaltiger Actionkracher im TV: Die fetteste Monster-Reihe geht weiter mit einem Film und 2 Serien

Die MonsterVerse-Reihe ist dafür konzipiert, die Leinwände möglichst effektiv mit krachendem Spektakel auszufüllen. Hauptdarsteller sind der Riesenaffe Kong, Godzilla und ihre wechselnden Gegner. Zuletzt kämpften die beiden Rivalen in Godzilla vs. Kong sogar gegeneinander. Heute läuft Kong: Skull Island im TV. Wir schauen in die Zukunft des bildgewaltigen Franchise, das viel für uns bereit hält.

Krachende Action im TV: Darum geht es in Kong: Skull Island

Der Film spielt während der letzten Jahre des Vietnamkrieges. Eine Truppe Soldaten, eine Journalistin und verschiedene Forschende erhalten einen ungewöhnlichen Auftrag. Vor der Küste Sumatras verbirgt sich eine ständig im Nebel befindliche Insel mit dem treffenden Namen Skull Island. Sie scheint außerhalb der Zeit zu liegen und ist bewohnt von überdimensionalen Kreaturen, die jeder Beschreibung spotten. Die Expedition (angeführt von Tom Hiddleston und Brie Larson) macht sich auf den Weg zu dem verfluchten Ort. Doch was sie dort vorfindet, ist jenseits aller Vorgestellungen.

Skull Island ist der zweite Film des Monsterverse, das 2014 mit Godzilla startete, er erzählt die Vorgeschichte des Riesenaffen und ist quasi eine Aufwärmrunde für den Hauptkampf. Das bedeutet aber nicht, das sich Skull Island in Zurückhaltung üben würde. Handlung und Figuren sind lediglich Staffage für gewaltige, bildschirmsprengende Actionsetpieces.



Eine Netflix-Serie schließt direkt an Skull Island an

Mit der Serie Skull Island schlägt Netflix ein neues Kapitel des Monsterverse auf. Basierend auf Kong: Skull Island folgt die Serie einer Gruppe von Menschen, die auf der Insel voller prähistorischer Monster gestrandet ist. Über Handlung ist noch nichts bekannt, allerdings soll Skull Island im Anime-Stil dahergekommen. Die Serie startet womöglich noch 2022 bei Netflix.



Godzilla vs. Kong 2: Ein neuer Kinofilm und eine Realserie kommen

Das war es noch lange nicht. Auch im Kino geht der Monster-Clash weiter. Das große Sequel Godzilla vs. Kong 2 (noch nicht der offizielle Titel) soll am 15. März 2024 in den Kinos starten. Gerade sind die Dreharbeiten angelaufen . Der neue alte Regisseur Adam Wingard inszeniert auch den nächsten Film des Monsterverse, dessen Handlung eine direkte Fortsetzung zu Godzilla vs. Kong wird. Die menschliche Hauptrolle in Godzilla vs. Kong 2 übernimmt Dan Stevens, der unter anderem Stranger Things-Star Millie Bobby Brown ablöst.

Weiter fortgeschritten ist die erste Realserie aus dem MonsterVerse, die bei Apple TV+ erscheinen wird. Darin hat Godzillas Kampf gegen die Titanen Teile San Franciscos zerstört und die Existenz von Monstern offenbart. Nun folgen wir der Geschichte einer Familie, die mit der geheimen Organisation Monarch in Kontakt kommt. Als Startdatum ist das Jahr 2023 im Gespräch.

