Bildgewaltiger DC-Blockbuster im Heimkino: The Batman mit Robert Pattinson jetzt auf Blu-ray & in 4K bestellen

The Batman mit Robert Pattinson begeistert mit seiner düsteren Vision von Gotham im Kino, ihr könnt den Film aber schon jetzt fürs Heimkino vorbestellen. Hier gibt's die Infos.

So düster sah Gotham im Kino noch nie aus, wie im neuen DC-Blocbuster The Batman mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Der bildgewaltige Blick in den Abgrund der DC-Metropole begeistert gerade im Kino.

Wer die gefeierte Jagd des Dunklen Ritters auf den mörderischen Riddler zu Hause genießen will, kann The Batman schon jetzt auf Blu-ray, in 4K und in limitierten Steelbooks vorbestellen.

The Batman im Heimkino: Diese Editionen sind vorbestellbar

Das neue DC-Spektakel ist eine Augenweide, deswegen lohnt er sich garantiert in 4K-Qualität. Einen Starttermin haben die Discs noch nicht, wahrscheinlich ist aber eine Veröffentlichung innerhalb der nächsten sechs Monate.

The Batman in 4K-Qualität:

Für 32,99 Euro könnt ihr die 4K UHD-Edition von The Batman vorbestellen. Abgebildet wird wie bei allen Editionen ein vorläufiges Cover:

bei Amazon *

* bei MediaMarkt *

© Warner Bros. The Batman

The Batman auf Blu-ray und DVD:

Außerdem erscheint der Film mit Robert Pattinson, Zoë Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Pinguin) und Paul Dano (Riddler) naturgemäß auf Blu-ray und DVD:

Limitierte Sonder-Editionen von The Batman jetzt vorbestellen

Darüber hinaus kommt der Superheldenfilm mit Serienkiller-Einschlag auch in mindestens zwei Steelbook-Editionen auf den Markt, nämlich auf Blu-ray und in 4K. Die Limited Steelbook Edition auf Blu-ray ist für 29,99 Euro bereits vorbestellbar:

Sobald das 4K-Steelbook vorbestellbar ist, erfahrt ihr das natürlich hier.

Wenn du nicht so lange auf The Batman daheim warten willst

Wer jetzt schon ein Stück The Batman zu Hause haben will, sollte einen Blick auf eines der absoluten Highlights des Films in Lego-Form werfen. Das monströs laute Batmobil aus The Batman gibt es nämlich in zwei schicken Lego-Sets. Bei Amazon sind die beiden Sets derzeit im Preis reduziert:

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.