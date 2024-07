Bildschönes Remake zum Kult-Anime meldet sich mit Netflix-Trailer an – und überrascht sogar Hardcore-Fans

Eine Neuauflage des Manga- und Anime-Klassikers Ranma 1/2 kommt schon im Herbst auf uns zu. Alles wirkt frisch und modern, aber im Netflix-Trailer melden sich überraschenderweise bekannte Stimmen zurück.

Mit Ranma 1/2 kommt in der diesjährigen Anime-Herbst-Season eine neue Adaption von Rumiko Takahashis klassischem Manga auf uns zu. Kinder der 2000er werden sich vielleicht an die alte Anime-Serie erinnern, die hierzulande zwischen Sailor Moon und Dragon Ball bei RTL 2 zu sehen war und dieses Jahr 35-jähriges Jubiläum feiert.

Der Trailer zur Neuauflage kann sich jedenfalls sehen lassen. Nicht nur, weil Mädchen-Ranma endlich pinke Haare wie im Original-Artwork hat:

Ranma 1/2 - Trailer (Japanisch) HD

Die Neuauflage des Anime-Klassikers Ranma 1/2 ... bei Netflix?

Hochgeladen wurde die Anime-Vorschau nicht nur vom Animationsstudio MAPPA, das man unter anderem für die zweite Hälfte von Attack on Titan kennt, sondern auch vom japanischen Netflix. Dort wird das Ranma-Remake nach der TV-Premiere beim Sender NTV am 5. Oktober 2024 online gehen. Ob das auch für das internationale und hiesige Netflix gilt, wurde noch nicht komplett bestätigt. Eine Hoffnung machende Sache spricht jedoch stark dafür.

Schon seit vorletztem Jahr hat Takahashis klassische Sci-Fi-Comedy Urusei Yatsura eine ähnlich aussehende, sich frisch anfühlende Neuauflage voller Pastellfarben in HD vorzuweisen. Diese ist hierzulande bei Netflix online und soll, wie längst feststeht, ebenfalls fortgeführt werden.



Netflix/MAPPA Das neue Ranma 1/2

Fans des alten Ranma-Animes sind allerdings wegen einer ganz anderen Sache aus dem Häuschen, die nichts mit dem neuen Look der Serie zu tun hat. Wie Anime News Network bestätigt, kehrt der Original-Stimmen-Cast von früher in den Originalrollen zurück. Das heißt vor allem: Kappei Yamaguchi spricht erneut Ranma als Jungen und Synchron-Legende Megumi Hayashibara (Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop) ist wieder als Mädchen-Ranma zu hören.



Ranma 1/2: Kampfkunst, Romantik und Geschlechtsverwandlung

In der Martial-Arts-Romcom Ranma 1/2 soll der Kampfkunst-kundige Ranma Saotome mit der Tochter des alten Freundes seines Vaters verlobt werden. Doch während der Teenager und seine versprochene Akane Tendo sich zunächst nicht wirklich riechen können, sind andere Anwärter:innen rasend vor Eifersucht und blasen zum Angriff. Kein Problem für Ranma, doch der junge Kämpfer hat ein Geheimnis: Bei Kontakt mit kaltem Wasser verwandelt er sich in ein Mädchen, was nur warmes Wasser rückgängig macht. Und er ist nicht der einzige, auf dem ein solcher Fluch liegt. Sein Vater Genma verwandelt sich etwa in einen riesigen Pandabären.