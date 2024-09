Bill Kaulitz damals und heute: Wie der Tokio Hotel-Sänger vom Teenie-Rocker zur Modeikone wurde

Bill Kaulitz ist aus dem TV einfach nicht mehr wegzudenken - aktuell ist er wirklich überall zu sein. Wir werfen einen Blick auf seine Verwandlung.

Tokio Hotel war ein Phänomen, das niemand begreift, der nicht dabei gewesen ist. Die Fan-Hysterie war riesig - Teenager aus ganz Europa vergötterten die Rockmusiker aus Magdeburg und machten sie zu einer internationalen Erfolgsgeschichte, die in Deutschland ihresgleichen sucht. Einer war immer vorne mit dabei: Frontsänger Bill Kaulitz. Heute tritt er eher als Medienpersönlichkeit in Erscheinung und verblüfft immer wieder mit seinen ausgefallenen Looks.

Gespür für Mode: Bill Kaulitz wusste schon immer, wie er mit seinem Look provoziert

Bill Kaulitz ist in aller Munde, der flippige Musiker ist in letzter Zeit wirklich überall zu sehen. Seit 2024 sind die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom zurück im Trend - jede TV-Show hofft darauf, die beiden zu Gast zu haben. Nach endlosen Auftritten im Privatfernsehen, einem megaerfolgreichen Podcast und einer eigenen Doku-Soap auf Netflix, steht eins fest: Bill Kaulitz ist einer der größten Stars Deutschlands, der längst den Sprung in die Promiwelt von Hollywood geschafft hat. Seine beste Freundin? Niemand Geringeres als Schwägerin und Supermodel Heidi Klum. Inzwischen hat Bill seinen androgynen Style perfektioniert - selbst unter den größten V.I.P.s sticht er mühelos hervor.

Zu den Anfangszeiten von Tokio-Hotel sah er allerdings noch ganz anders aus: Als Teenager präsentierte sich Kaulitz im rockigen Emo-Style. Anfangs noch etwas zurückhaltend, doch dann immer extrovertierter. Nieten, Piercings und die ikonische schwarze Sturmfrisur verliehen dem gebürtigen Magdeburger einen einzigartigen Look, der Teenie-Herzen schmelzen ließ. Schon damals sorgte Bill mit seinem Aussehen für Furore: Die Fans feierten ihn für seinen gewagten Alternative-Look, während Hater ihn als seltsamen Paradisvogel abtaten. Wie jede erfolgreiche Teenie-Band wurde auch Tokio Hotel gehörig durch den Kakao gezogen - nicht zuletzt, weil Bill Kaulitz schon in den 2000ern auf Gendernormen pfiff und sich abseits von maskulinen Idealen zeigte. Damit orientierte er sich an Glamrock-Ikonen wie Kiss oder David Bowie und traf damit den Zeitgeist der Emo-Bewegung perfekt.

Bill Kaulitz ist ein Mode-Chamäleon: Keiner ist so wandelbar wie er

Bill Kaulitz liebte es schon immer, aufzufallen, doch ab Ende der 2000er wandelte er seinen Look drastisch. Kein Wunder: Der große Hype um die Teenie-Band flaute langsam ab, stattdessen wurden die Bandmitglieder erwachsen und entwickelten sich weiter. Die schwarze Rocker-Attitüde durfte weichen - stattdessen ist knallbunte High Fashion angesagt. Das passt auch zur musikalischen Veränderung von Tokio Hotel: Seit Jahren macht die Band englischsprachige Popmusik, die nur noch wenig mit den "Durch den Monsun"-Zeiten zu tun hat.

Jedes Mal, wenn sich Bill auf Social Media präsentiert, sind die Fans aufs Neue erstaunt: Kaulitz liebt es, sich neu zu erfinden und schlüpft deshalb immer wieder in die unterschiedlichsten Styles. In seinem neuesten Instagram-Post rockt er eine roséfarbene Löwenmähne:

Seine Fans zeigen sich begeistert. Eine Instagram-Userin kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus: "Da hat jemand mit viel Stilgefühl die Nostalgie in die Gegenwart gebracht." Andere verglichen ihn sogar mit einem Gott, der nicht von dieser Welt sei. Womit uns Bill Kaulitz in Zukunft überraschen wird, steht noch in den Sternen. Eins ist jedoch sicher: Wir erwarten das Unerwartete.