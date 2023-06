Billig-Kopie von Arielle sieht aus wie ein 2 Minuten langer Computerspiel-Fehler:Diesen Trailer müsst ihr sehen

Vom Disney-Kracher Arielle gibt es jetzt eine haarsträubende Trash-Kopie. Der erste Trailer sieht aus wie ein Computerspiel-Fehler vom Anfang der 2000er.

Wenn es um Trash-Kopien großer Kino-Hits geht, ist die Produktionsfirma The Asylum Anlaufstelle Nr. 1. Egal ob Dune oder Transformers, mit schöner Regelmäßigkeit werden ganze Franchises auf preisgünstigste Weis geklont. Jetzt hat es auch das Disney-Remake Arielle, die Meerjungfrau erwischt. Der Trailer zu The Little Mermaid ist ein echtes Erlebnis.

Schaut euch hier den Trailer zum Disney-Klon The Little Mermaid auf Englisch an:

The Little Mermaid - Trailer (English) HD

Arielle-Kopie schwimmt im Trash-Klon einfach durch die Luft

Allem Anschein nach erzählt The Little Mermaid im Kern die gleiche Geschichte wie das große Disney-Vorbild. Eine kleine Meerjungfrau sehnt sich nach der Wasseroberfläche, dem Land und den Menschen, tauscht bei einer fiesen Hexe die eigene Stimme gegen Beine und erobert das Herz eines Prinzen. So weit, so gut, immerhin ist die Märchenvorlage von Hans Christian Andersen ja Gemeingut.

Das heißt aber nicht, dass man bei der Qualität unbedingt so schwer einsparen sollte wie The Asylum mit The Little Mermaid. Das gesamte Werk sieht aus wie die Zwischensequenz eines Computerspiels aus den frühen 2000ern. Mit Fehlern. Warum etwa wabert die Heldin in manchen Szenen ganz ohne Wasser über den Meeresboden? Hat für die Animation einfach Geld und Zeit gefehlt?

The Asylum Die kleine Meerjungfrau schwebt im The Asylum-Filme durchs Wasser

Es ist vielleicht etwas müßig, die Fehlerhaftigkeit ausdrücklicher Trash-Klone aufzuzeigen. Aber dreist ist dreist. Es gibt immerhin einen kleinen Kult um die The Asylum-Klone, und auch diese kleine Meerjungfrau könnte ihre Zielgruppe finden. Solange sie wegen irgendwelchen Programmierfehlern nicht stecken bleibt.





