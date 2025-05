"Bin sehr traurig": Dieter Bohlen richtet rührende Hommage an Ex-Partnerin Nadja "Naddel" Abd el Farrag

Der überraschende Tod von Nadja Abd el Farrag, genannt Naddel, schockte gestern die Promiwelt. Auch Dieter Bohlen nimmt jetzt rührend Abschied von seiner einstigen Lebensgefährtin.

Am 12. Mai schockte die Nachricht über den überraschenden Tod von Nadja Abd el Farrag, genannt Naddel, die deutsche Fernsehwelt. Mit 60 Jahren ist Naddel in einem Hamburger Krankenhaus verstorben. Fans und Promis sind in großer Trauer und viele bekunden im Netz ihr Beileid. Auch Poptitan und Ex-Lebensgefährte Dieter Bohlen richtet rührende Worte an Naddel.

Mit 60 Jahren verstorben: Dieter Bohlen nimmt Abschied von Naddel

Auf Instagram äußert sich Dieter Bohlen zum plötzlichen Ableben seiner einstigen Lebensgefährtin Naddel und nimmt Abschied. Er postet ein Video, dass ihn und Naddel bei einem gemeinsamen Bühnenauftritt zeigt. Zu dem Clip schreibt er: "Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja."

Nadja Abd el Farrag begann ihre Karriere als Backgroundsängerin bei dem Musikprojekt Blue System, an dem Bohlen mitwirkte. Die beiden wurden ein Paar und lebten über 10 Jahre zusammen. Ihre On-Off-Beziehung sorgte damals in den Medien immer wieder für Aufsehen, bis sie sich 2001 endgültig trennten.

Die deutsche Promiwelt trauert um Nadja Abd el Farrag

Viele Persönlichkeiten aus der deutschen Fernsehwelt bekunden ihr Beileid und finden emotionale Worte. Jenny Elvers veröffentlichte einen Zeitungsartikel über Naddels Ableben und kritisierte dabei den Umgang mit Naddel:

Arme kranke Seele – ruhe in Frieden. ALLE, die Sie noch bis zum Schluss vor die Kamera gezerrt haben, sollten sich in Grund & Boden schämen!!!! Gute Reise, Nadja.

Julian F.M. Stoeckel und Unter uns-Star Claudelle Deckert kommentierten mit "Es tut mir so leid" und wünschten Naddel "Freiheit und Frieden". Der sonst so vorlaute Comedian Oliver Pocher zeigte sich emotional und schrieb auf Instagram, wie sehr in die Todesmeldung schockt und er bekundete sein herzliches Beileid. Natascha Ochsenknecht schrieb zu einem Schwarz-Weiß-Bild von Naddel "Dein Weg ist ab jetzt ein leichter. Gute Reise Nadja."