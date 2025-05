"Bin so sauer": Beliebte Action-Serie nach 5 Staffeln abgesetzt und Fans verstehen die Welt nicht mehr

US-Sender CBS hat nach Blue Bloods und FBI: International sowie FBI: Most Wanted eine weitere beliebte Serie abgesetzt – und das kurz vor dem Finale der 5. Staffel. Die Fans sind sauer.

Der US-Sender CBS hat nach der Absetzung von Blue Bloods - Crime Scene New York und dem beliebten Serien-Universum FBI einer weiteren großen Serie den Laufpass gegeben. Kurz vor der Ausstrahlung des Finales von Staffel 5 erreichte Fans die enttäuschende Nachricht, dass The Equalizer mit Queen Latifah keine neue Season erhalten wird. Dementsprechend negativ fallen die Reaktionen aus.

The Equalizer nach 5 Staffeln abgesetzt: Crime-Action-Serie mit Queen Latifah erhält keine neuen Folgen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird die Serie nach ihrer 5. Staffel nicht weitergehen. CBS hatte die aktuelle Season bereits auf einen späteren Ausstrahlungszeitraum geschoben, bei dem die Quoten der Staffel im Vergleich zu ihrem Vorgänger stark abfielen. Laut Nielsen schalteten durchschnittlich rund 6 Millionen Menschen bei den neuen Folgen von The Equalizer ein. Bei Staffel 4 beliefen sich die Zahlen noch auf durchschnittlich 7,89 Millionen.

Ob die fallenden Quoten der Hauptgrund für die Absetzung sind, hat der Sender nicht bekanntgegeben. Bei Blue Bloods spielten für CBS etwa auch die steigenden Produktionskosten und Gagen der Hauptdarsteller:innen eine Rolle. Ob ähnliches für die starbesetzte Krimiserie mit Queen Latifah gilt, kann aktuell nur gemutmaßt werden.

Die Serie basiert auf der gleichnamigen TV-Show, die von 1985 bis 1989 in den USA lief und bereits in drei Kinofilme mit Denzel Washington adaptiert wurde. Queen Latifah schlüpfte in der Neuverfilmung in die Rolle von Robyn McCall, eine ehemalige CIA-Agentin, die sich nun selbstständig die Hände schmutzig macht. Neben der Schauspielerin waren unter anderem Tory Kittles (True Detective), Adam Goldberg (Der Soldat James Ryan) und Liza Lapira (21) in der Serie zu sehen.

Ein entwickeltes Spin-off mit Titus Welliver und Juani Filez wurde kurz nach Ankündigung von CBS wieder eingestampft.

"Hat besseres verdient": The Equalizer-Fans sind über Absetzung enttäuscht

The Equalizer-Fans teilten sich nach der Bekanntgabe auf X (ehemals Twitter) mit und vermittelten ihre Gefühle zur überraschenden Absetzung.

"Mein Herz ist gebrochen wegen dieser Absetzung. Ich habe nicht genug Worte, um auszudrücken, wie besonders The Equalizer in meinem Leben war, es ist nicht nur eine Serie. Nur Fans wissen, dass wir nicht nur die Serie schauen, sondern sie auch leben", schrieb ein enttäuschter Fan. "Verdammt, verdammt, verdammt", heißt es in einem anderen Post. Ein weiterer kommentierte mit entsprechend traurigen Emojis: "Kein Equalizer mehr".

Noch ein Fan gibt sich enttäuscht, dass CBS die Serie so einfach fallen gelassen hat: "Ich glaube CBS hat The Equalizer hochgradig sabotiert! Sie haben die Ausstrahlungszeit herumgeschoben und die Serie kaum noch beworben. The Equalizer hat besseres verdient! Das ist bullsh*t!" Auch ein weiterer Fan zeigt sich ungehalten gegen den US-Sender: "Ich bin so sauer! Sie haben es wirklich gemacht, CBS weiß nicht, was sie tun, The Equalizer ist eine der beliebtesten Serien des verdammten Senders."

Wo könnt ihr The Equalizer in Deutschland schauen?

Die ersten vier Staffeln von The Equalizer findet ihr in Deutschland im Streaming-Abo bei WOW. Während die 5. Staffel in den USA am 4. Mai 2025 ihren Abschluss gefunden und damit das Serienfinale besiegelt hat, steht ein deutscher Starttermin für die letzte Staffel noch aus. Wir rechnen jedoch noch dieses Jahr mit einem Start von The Equalizer Staffel 5 bei Sky bzw. WOW.